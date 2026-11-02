A qué hora llega el tormentón de hielo con frío polar que bajará 15 grados la temperatura de Buenos Aires
El clima dará un giro drástico hacia el fin de semana tras un tormentón. Se espera el ingreso de una masa de aire frío acompañada de intensas ráfagas del sur.
El alivio térmico tras las jornadas templadas llegará de manera contundente a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El pronóstico del tiempo anticipa la irrupción de un tormentón de hielo, que provocará un desplome abrupto en las marcas térmicas, haciendo retroceder los termómetros hasta 15 grados de amplitud.
Cómo será el descenso progresivo de la temperatura
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La semana hábil continuará con cierta inestabilidad, lluvias débiles y valores máximos que, hasta el miércoles 4 de noviembre, alcanzarán los 25°C. Sin embargo, a partir del jueves el escenario meteorológico comenzará a modificarse con la rotación de los vientos hacia el sector sur.
El verdadero impacto del frente frío se sentirá durante el fin de semana. Según los datos oficiales, el brusco descenso térmico se registrará con mayor severidad el sábado 7 de noviembre, consolidando un escenario gélido atípico para esta altura del año.
A qué hora se sentirá el peor frío polar en Buenos Aires
El cambio de masa de aire estará acompañado por fuertes ráfagas y un marcado descenso de la sensación térmica, el cual se hará sentir desde las primeras horas del sábado:
- 03:00 hs (sábado 7): la madrugada arrancará con lluvias débiles, una temperatura real de 12°C y una sensación térmica de apenas 8°C, potenciada por fuertes ráfagas del sur a 49 km/h.
- 06:00 hs (sábado 7): será el momento más crudo de la jornada. El termómetro marcará 11°C, pero las ráfagas alcanzarán los 50 km/h, provocando que la sensación térmica se desplome hasta los 6°C.
- 09:00 hs (sábado 7): el viento rotará levemente al suroeste, incrementando su intensidad con ráfagas de hasta 58 km/h. La temperatura será de 13°C, pero la sensación térmica de 7°C mantendrá el ambiente frío.
La máxima real de ese sábado apenas llegará a los 17°C hacia la media tarde, lo que representa una caída de hasta 15 grados en la sensación térmica en comparación con los 21°C registrados el miércoles previo a la misma hora.
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