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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 17 de julio

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un viernes con mal clima y con el regreso de las lluvias en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Luego de un jueves casi primeraveral, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvería a contar que lluvias y hasta tormentas, de la mano del regreso de las condiciones inestables del clima justo en el cierre y el fin de la semana.

De esta manera, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas en la mañana y chaparrones en la tarde; con una mínima de 17 grados y una máxima de 23.

Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo extendido

La inestabilidad, siempre según el organismo nacional, se extendería al sábado, para cuando se anticipa una jornada con chaparrones desde la madrugada y hasta la noche; junto a marcas térmicas de entre 14 y 17 grados.

Para el SMN, serían solo dos jornadas inestables, ya que el domingo y el lunes se anticipan con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 14 y 17, y 10 y 14 grados, respectivamente.

Del mismo modo, el martes tendría cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 10 y 13 grados.

Promediando la mitad de semana, el miércoles cielo con buen clima y cielo mayormente nublado, y todavía con temperaturas templadas: la mínima de 10 grados y la máxima de 14.

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