Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 15 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas un poco más templadas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una seguidilla de jornadas con buenas condiciones del clima, mientras el frío parece ir en retirada; aunque el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no parece alentador hacia el final de la semana.
De esta manera, según el organismo nacional, el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado en la tarde y nublado en la noche; con temperaturas de entre 10 y 17 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El jueves se presenta como una jornada con buenas condiciones del clima. El SMN espera cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, mientras que las temperaturas serían de entre 12 y 20 grados.
Hasta el momento, el organismo nacional mantiene al viernes como la última jornada con inestabilidad. El pronóstico indica tormentas aisladas en la madrugada y mañana y lluvias en la tarde y noche; junto con una mínima de 15 y una máxima de 21 grados.
El sábado y el domingo tendrían cielo mayormente nublado, sin precipitaciones; con temperaturas de entre 14 y 18 grados en el inicio del fin de semana; y una mínima bajando a 8 grados para el domingo y subiendo a 15.
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