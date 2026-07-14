Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en AMBA: a qué hora se larga y por cuántos días seguidos

El sábado y el domingo tendrían cielo mayormente nublado, sin precipitaciones; con temperaturas de entre 14 y 18 grados en el inicio del fin de semana; y una mínima bajando a 8 grados para el domingo y subiendo a 15.

Sin embargo, para Meteored serían por lo menos cuatos jornadas consecutivas con precipitaciones, comenzando el viernes, que tiene 90% de probabilidades de tormentas, pasando lluvia débil con 70% de chances el sábado, 50% el domingo y 70% el lunes.