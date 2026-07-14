Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en AMBA: a qué hora se larga y por cuántos días seguidos
Los pronosticadores del clima esperan que regresen las lluvias este miércoles, pero las noticias son todavía peores, con una seguidilla de inestabilidad.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) viene de un inicio de semana con buenas condiciones del clima y bastante frío, y si bien ya se preveía el regreso de las lluvias, cambió el pronóstico y la inestabilidad se llega de forma inminente, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.
La segunda jornada de la semana transcurrió con cielo mayormente nublado y amplitud térmica, con mínimas bajas y máximas más templadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado en la tarde y nublado en la noche; con temperaturas de entre 10 y 17 grados.
Sin embargo, el portal Meteored tiene 60% de probabilidades de lluvia débil para este miércoles, concentradas entre las 17 y las 20 horas.
Cuántos días de lluvias se esperan en el AMBA
El jueves se presenta como una jornada con buenas condiciones del clima. El SMN espera cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, mientras que las temperaturas serían de entre 12 y 20 grados.
Hasta el momento, el organismo nacional mantiene al viernes como la última jornada con inestabilidad. El pronóstico indica tormentas aisladas en la madrugada y mañana y lluvias en la tarde y noche; junto con una mínima de 15 y una máxima de 21 grados.
El sábado y el domingo tendrían cielo mayormente nublado, sin precipitaciones; con temperaturas de entre 14 y 18 grados en el inicio del fin de semana; y una mínima bajando a 8 grados para el domingo y subiendo a 15.
Sin embargo, para Meteored serían por lo menos cuatos jornadas consecutivas con precipitaciones, comenzando el viernes, que tiene 90% de probabilidades de tormentas, pasando lluvia débil con 70% de chances el sábado, 50% el domingo y 70% el lunes.
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