A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: el informe sobre la seguidilla de cuatro días con inestabilidad
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored ya advierten por la inminente llegada de lluvias y tormentas al AMBA. Cuándo se larga.
Luego de varias jornadas con clima gélido y temperaturas muy bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un inusual calor llegó este jueves aunque se trata de la inminente antesala a una seguidilla de varios días con lluvias, que según informes meteorológicos.
El jueves fue un alivio al invierno. La jornada se mantuvo casi primaveral, con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondaron entre 17 y 23 grados, muy por encima de lo que se sintió la semana pasada.
Sin embargo, este sorpresivo ascenso térmico derivará en el regreso de la inestabilidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas en la mañana y chaparrones en la tarde; con una mínima de 17 grados y una máxima de 23.
La inestabilidad, siempre según el organismo nacional, se extendería al sábado, para cuando se anticipa una jornada con chaparrones desde la madrugada y hasta la noche; junto a marcas térmicas de entre 14 y 17 grados.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA y por cuántos días
Para el SMN, serían solo dos jornadas inestables, ya que el domingo y el lunes se anticipan con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 14 y 17, y 10 y 14 grados, respectivamente.
Sin embargo, para el portal especializado Meteored, el pronóstico es menos alentador, ya que prevé que el agua se mantenga casi de forma sostenida durante cuatro días consecutivos, desde el viernes y hsta el lunes de la semana entrante.
Las 5 de la mañana sería el horario indicado por Meteored para que comiencen las tormentas, que se mantendrían hasta las 11, pasando a lluvia débil hasta lasta 14. Para el sábado rigen 70% de probabilidades de tormentas, pero concentradas en horas de la tarde.
El mismo modo, el sitio especializado espera todavía tormentas para el domingo desde las 17 horas, transformándose luego en lluvia débil hasta la noche; y extendiéndose durante la madrugada y mañana del lunes.
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