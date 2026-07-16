A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: el informe sobre la seguidilla de cuatro días con inestabilidad

Sin embargo, para el portal especializado Meteored, el pronóstico es menos alentador, ya que prevé que el agua se mantenga casi de forma sostenida durante cuatro días consecutivos, desde el viernes y hsta el lunes de la semana entrante.

Las 5 de la mañana sería el horario indicado por Meteored para que comiencen las tormentas, que se mantendrían hasta las 11, pasando a lluvia débil hasta lasta 14. Para el sábado rigen 70% de probabilidades de tormentas, pero concentradas en horas de la tarde.

El mismo modo, el sitio especializado espera todavía tormentas para el domingo desde las 17 horas, transformándose luego en lluvia débil hasta la noche; y extendiéndose durante la madrugada y mañana del lunes.