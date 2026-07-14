Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 14 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un leve repunte de las temperaturas en el AMBA, acompañado por las buenas concidiciones del clima.
El invierno porteño entra en una fase de tregua térmica. Tras varias jornadas de frío intenso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un progresivo aumento de las temperaturas mínimas y máximas para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, siempre acompañado de buenas condiciones del clima.
Sin embargo, el alivio templado vendrá acompañado de inestabilidad hacia el final de la semana laboral.
El día a día del clima en el AMBA
-
Martes: Será la jornada más fresca de la semana. El cielo se presentará parcialmente nublado, acompañado de una mínima de 6°C y una agradable máxima de 16°C por la tarde, con vientos intensos.
Miércoles (Día de semis): Ideal para prenderse a la pantalla sin sufrir el frío. La nubosidad irá en aumento: parcialmente nublado en la madrugada y mañana, mayormente nublado por la tarde y completamente cubierto hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 18°C de máxima.
Jueves (Feriado en varias localidades): Una jornada de ambiente muy templado pero gris. El cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 14°C de mínima y alcanzarán los 20°C de máxima.
Viernes inestable y fin de semana gris
El desmejoramiento de las condiciones llegará para el cierre de la semana laboral, aunque las temperaturas se mantendrán elevadas para la época del año:
-
Viernes: Se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con cielo nublado. La mínima será de 15°C y la máxima tocará los 20°C.
Sábado: El fin de semana comenzará con cielo mayormente nublado, vientos del sector este y temperaturas templadas: mínima de 14°C y máxima de 19°C.
Domingo: El descanso dominical mantendrá la tónica gris, con cielo mayormente nublado y un leve descenso térmico, registrando una mínima de 12°C y una máxima de 18°C.
Te puede interesar
Dejá tu comentario