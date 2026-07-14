Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 14 de julio

Martes: Será la jornada más fresca de la semana. El cielo se presentará parcialmente nublado, acompañado de una mínima de 6°C y una agradable máxima de 16°C por la tarde, con vientos intensos.

Miércoles (Día de semis): Ideal para prenderse a la pantalla sin sufrir el frío. La nubosidad irá en aumento: parcialmente nublado en la madrugada y mañana, mayormente nublado por la tarde y completamente cubierto hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 18°C de máxima.