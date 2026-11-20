Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 20 de noviembre
El clima presentará cálido y húmedo en la Ciudad de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 14° y los 23°.
El clima hoy en la Ciudad de Buenos Aires se presentará con condiciones estables, ambiente cálido y elevada humedad durante este viernes 20 de noviembre. De acuerdo con el reporte meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jornada transcurrirá con cielo entre algo y parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 23°.
Cómo estará el clima durante el viernes 20 de noviembre en CABA
En el arranque de la jornada, el cielo presenta nubes dispersas con una temperatura y sensación térmica de 20°, una humedad del 77% y una visibilidad óptima de 10 kilómetros. Para el resto del día se prevén las siguientes condiciones:
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Temperaturas y sensación térmica: el termómetro partirá desde una mínima de 14° y trepará hasta los 23° por la tarde, con una sensación térmica similar a la temperatura real producto de la humedad ambiente.
Viento y presión atmosférica: el viento soplará de forma suave desde el sector sur-sureste a una velocidad media de 2 m/s (con ráfagas que no superarán los 3 m/s), mientras que la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa.
Pronóstico del tiempo extendido: cómo sigue el clima el fin de semana y la próxima semana
Tras un viernes templado y húmedo, el pronóstico del tiempo anticipa un marcado ascenso de la temperatura para el inicio del fin de semana en Buenos Aires, antes del regreso de la inestabilidad hacia el martes:
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Sábado 21 de noviembre: jornada calurosa con cielo parcialmente nublado, temperatura mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 30°.
Domingo 22 de noviembre: cielo totalmente despejado y buen tiempo, con registros térmicos que irán de los 17° de mínima a los 26° de máxima.
Lunes 23 de noviembre: se mantendrán las buenas condiciones con algunas nubes dispersas, una mínima de 17° y una máxima de 27°.
Martes 24 de noviembre: desmejoran las condiciones con probabilidad de lluvias ligeras, una mínima de 20° y una máxima de 26°.
Miércoles 25 de noviembre: regresa el buen tiempo con cielo despejado y un leve descenso térmico, ubicando la mínima en 13° y la máxima en 22°.
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