El clima hoy en la Ciudad de Buenos Aires se presentará con condiciones estables, ambiente cálido y elevada humedad durante este viernes 20 de noviembre. De acuerdo con el reporte meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jornada transcurrirá con cielo entre algo y parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 23°.