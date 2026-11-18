Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 18 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima, luego de un pasaje de inestabilidad.
Tras la abrupta inestabilidad que afectó a la región sobre el cierre del martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el AMBA durante este miércoles y el extendido para los próximos días, anticipando jornadas templadas, nubosidad variable y la probabilidad de algunas precipitaciones aisladas.
Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo extendido
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Miércoles: Cielo entre parcial y algo nublado, con probabilidad de chaparrones hacia la tarde. La temperatura oscilará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 27.
Jueves: Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 17 y los 28 grados.
Viernes: El cielo se presentará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 26 grados.
Sábado: Jornada con cielo parcialmente nublado de manera continuada y registros térmicos estimados entre los 17 y los 27 grados.
Domingo: Continuarán las condiciones con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 17 y los 26 grados.
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