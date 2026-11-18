Miércoles: Cielo entre parcial y algo nublado, con probabilidad de chaparrones hacia la tarde. La temperatura oscilará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 27.

Jueves: Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 17 y los 28 grados.

Viernes: El cielo se presentará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 26 grados.

Sábado: Jornada con cielo parcialmente nublado de manera continuada y registros térmicos estimados entre los 17 y los 27 grados.