Sorpresivo cambio del pronóstico, con lluvias y tormentas en el AMBA: los videos
El Servicio Meteorológico Nacional modificó su informe del clima y ahora prevé lluvias y tormentas. En redes se viralizaron videos de la actividad eléctrica.
Otra vez cambió el pronóstico del tiempo y sorprendió a los vecinos de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la jornada de este martes cerró con actividad eléctrica y fuertes amenazas de intensas lluvias y tormentas.
A través de las redes sociales, numerosos usuarios compartieron imágenes y videos registrando de ráfagas y relámpagos en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense.
Minutos antes de que se desatara el fenómeno, especialistas en meteorología advirtieron sobre el avance de tormentas fuertes ingresando hacia la zona sur del Gran Buenos Aires (GBA), alertando por lluvias intensas, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo.
El reporte del SMN y cómo sigue el tiempo hacia la madrugada
En sintonía con los reportes de los vecinos y aficionados a la meteorología, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y señaló la probabilidad de tormentas aisladas durante las horas de la noche de este martes en la región metropolitana.
No obstante, de acuerdo con las previsiones del organismo oficial, el mal tiempo será pasajero: se espera una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la madrugada del miércoles, dando paso a una jornada sin precipitaciones en el AMBA.
Los videos de las amenazas de lluvias y tormentas en el AMBA
En las redes sociales explotaron los videos de vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense mostrando la intensa actividad eléctrica y las amenazas de lluvias y tormentas para este martes a la noche. Incluso, con algunas regiones con anegaciones en La Plata.
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