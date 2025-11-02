Clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

Al salir del establecimiento, el hombre fue hasta su auto y regresó armado y listo para desatar el caos. “Salieron, fueron hasta el auto, luego volvió con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas”, relató Tassi.

Ante terrible situación, las autoridades de la clínica procedieron a realizar la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de La Plata, y la causa quedó en manos de la UFI N°9 y el Juzgado de Garantías N°6. Las cámaras de seguridad del IMP registraron toda la secuencia, constituyendo una evidencia clave para la investigación. Por otro lado, el agresor continúa prófugo y es intensamente buscado por la fuerza policial.