Clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro
El hombre se llevó a la mujer de 76 años y luego regresó para romper los vidrios de la entrada principal con una llave cruz.
Este viernes se vivió una situación de mucha violencia en una clínica de La Plata. La tensión y el pánico llegó cuando un hombre intentó retirar a su madre sin el alta médica y destrozó el lugar con un fierro.
El terrible episodio ocurrió entre las 20:30 y 21hs, en el Instituto Médico Platense (IMP) en la sede de 1 y 50, después de varios días de conflictos con la familia de la paciente de 76 años que estaba internada en el centro de salud.
Según relataron los testigos, el hombre llegó, sentó a su madre en una silla de ruedas y la llevó al auto. Acto seguido, regresó con una llave cruz y comenzó a romper el hall del centro médico, lo que hizo desatar el miedo entre el personal y los pacientes que estaban en la guardia.
En diálogo con el sitio 0221.com, quienes también difundieron imágenes del hecho, el directo del IMP, Raúl Tass, relató que sus familiares, en particular sus hijos, habían mantenido “conductas agresivas durante la semana previa”.
“Hubo empujones y amenazas de que iban a romper todo”, señalaron las fuentes del establecimiento después que intentaron retirar a la paciente “sin autorización médica”.
Al salir del establecimiento, el hombre fue hasta su auto y regresó armado y listo para desatar el caos. “Salieron, fueron hasta el auto, luego volvió con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas”, relató Tassi.
Ante terrible situación, las autoridades de la clínica procedieron a realizar la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de La Plata, y la causa quedó en manos de la UFI N°9 y el Juzgado de Garantías N°6. Las cámaras de seguridad del IMP registraron toda la secuencia, constituyendo una evidencia clave para la investigación. Por otro lado, el agresor continúa prófugo y es intensamente buscado por la fuerza policial.
