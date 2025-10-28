La Plata: dos hombres resultaron heridos en una violenta pelea a cuchillazos
Una discusión entre vecinos de una pensión del centro platense terminó en una violenta pelea con cuchillos, que dejó a dos hombres heridos y detenidos.
Una violenta pelea entre vecinos de una pensión ubicada en el centro de La Plata terminó con dos hombres hospitalizados con heridas de arma blanca. El episodio, que generó una fuerte conmoción entre los residentes del lugar, ocurrió este lunes por la mañana dentro de una vivienda situada sobre calle 8, entre 39 y 40.
Según las primeras informaciones, una discusión entre los inquilinos derivó en una agresión física con el uso de una cuchilla de carnicero, dejando un saldo de sangre y destrozos en el interior del inmueble. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades mediante un llamado al 911 tras escuchar gritos, golpes y ruidos de pelea provenientes del primer piso del hospedaje.
Minutos después, efectivos de la Policía bonaerense ingresaron al edificio y se encontraron con un pasillo interno salpicado de manchas de sangre en el suelo y las paredes, a pocos metros, hallaron a los dos hombres en plena discusión, ambos con cortes visibles en el rostro y en evidente estado de alteración.
Los involucrados fueron identificados como A.M.M., de 47 años, y M.J.H.J., de 48, ambos de nacionalidad colombiana. Según fuentes policiales, los dos residen en la misma pensión y se desempeñan como changarines. Durante el procedimiento, los agentes pudieron secuestrar el arma que se utilizó en la agresión.
Personal del SAME y de Defensa Civil asistieron a los heridos y los trasladaron a distintos centros de salud. A.M.M. fue derivado al Hospital San Martín, mientras que M.J.H.J. quedó internado en el Hospital Romero, ambos presentaban cortes profundos, principalmente en el rostro, aunque se encuentran fuera de peligro.
La investigación quedó caratulada como "lesiones recíprocas" y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, dirigida por la fiscal Virginia Bravo, del Departamento Judicial La Plata.
