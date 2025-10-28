La Plata: dos hombres resultaron heridos en una violenta pelea a cuchillazos

Según las primeras informaciones, una discusión entre los inquilinos derivó en una agresión física con el uso de una cuchilla de carnicero, dejando un saldo de sangre y destrozos en el interior del inmueble. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades mediante un llamado al 911 tras escuchar gritos, golpes y ruidos de pelea provenientes del primer piso del hospedaje.