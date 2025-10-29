Detuvieron por robo a padre y tío de un jugador de Racing, en la previa a la semifinal contra Flamengo

La Justicia ahora deberá determinar la situación procesal de los dos hermanos detenidos por esta nueva causa.

Cómo fue la detención del padre de Agustín Almendra

Dentro del auto en el que se movilizaban, los efectivos hallaron guantes de látex, barretas, pinzas y una considerable cantidad de dinero en efectivo.

El episodio que derivó en la detención quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo los sospechosos se detienen frente al vehículo de la víctima, uno de ellos desciende y, en apenas unos segundos, retira el techo solar del coche antes de huir a toda velocidad.