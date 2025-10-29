Detuvieron por robo a padre y tío de un jugador de Racing, en la previa a la semifinal contra Flamengo
La noticia se conoce horas antes del partido trascendental por la Copa Libertadores. Los familiares de uno de los futbolistas de la "Academia" están acusados de robo y encubrimiento.
La crónica policial vuelve a vincular a la familia de un reconocido futbolista de Racing, pero esta vez se conoció justo horas antes del partido trascendental de este miércoles, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
Es que Pablo Ezequiel Almendra, padre del volante de Racing y ex Boca, Agustín Almendra, fue detenido en las últimas horas en la ciudad de La Plata, imputado por los delitos de “robo y encubrimiento”.
La detención, que se produjo el pasado 7 de octubre en la localidad de Gonnet, se realizó junto a su hermano, Miguel Ángel Almendra (tío del jugador), en el marco de una investigación por el robo de un vehículo en la zona de Villa Castells. Los dos hombres quedaron a disposición del fiscal interviniente.
El hecho se suma a un antecedente reciente. En 2023, Pablo Ezequiel Almendra ya había sido arrestado en un operativo cerrojo en la zona norte de La Plata junto a otros sospechosos, luego de un intento de robo a una vivienda en City Bell.
En aquella ocasión, los efectivos policiales encontraron elementos que sugerían la participación en robos domiciliarios, como guantes de látex, barretas y una importante suma de dinero, aunque todos los involucrados recuperaron la libertad días después por orden de la UFI N° 17.
La Justicia ahora deberá determinar la situación procesal de los dos hermanos detenidos por esta nueva causa.
Cómo fue la detención del padre de Agustín Almendra
Dentro del auto en el que se movilizaban, los efectivos hallaron guantes de látex, barretas, pinzas y una considerable cantidad de dinero en efectivo.
El episodio que derivó en la detención quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo los sospechosos se detienen frente al vehículo de la víctima, uno de ellos desciende y, en apenas unos segundos, retira el techo solar del coche antes de huir a toda velocidad.
