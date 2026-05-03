Colectivos en el AMBA: advierten por menos frecuencias y caída del servicio

“La gente empieza a sentirlo como algo normal cuando antes no lo era. El deterioro es muy profundo cuando se mira una escala de tiempo muy amplia”, advirtió Fusaro.

El dirigente también cuestionó cómo se distribuyen los ingresos dentro del sistema. Según planteó, los incrementos que afrontan los usuarios —incluso por encima de la inflación— no impactan directamente en las empresas, sino que permiten reducir el peso de los subsidios estatales.

En ese sentido, explicó que hace dos años y medio la tarifa representaba apenas el 9% de los ingresos totales, mientras que los subsidios cubrían el 91%. En la actualidad, esa relación cambió a un 37% aportado por la tarifa y un 63% por subsidios.

“El Estado se está ahorrando mucha plata”, afirmó Fusaro, quien concluyó que las empresas también se ven perjudicadas, ya que la reducción de la asistencia estatal supera lo que reciben por la actualización de tarifas.