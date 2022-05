Encontraron a la chica de 15 años que llevaba una semana perdida

"Para hacer una multa es inmediato y para encontrar a una nena no", expresó la mujer en el programa "Nosotros a la Mañana", por El Trece.

Mientras tanto, la familia de Luba la buscó por toda la Ciudad y en las redes sociales, donde estuvo publicado un celular para aportar información. "Me dan cualquier dato y voy. Nos hemos metido en villas para buscarla", agregó la mujer.

Luba mide 1,57 y pesa 54 kilos. Su madre la define como "muy influenciable", sin maldad. "Todavía duerme con sus dos osos", comentó la mujer.

El domingo 15 de mayo la chica estaba en manos de su padre que la dejó en lo de una amiga en Colegiales. Pero en vez de quedarse a comer en esa casa Luba pidió prestado un cargador de celular y eventualmente se fue, sola.

La adolescente no tiene una SUBE registrada por lo que no fue posible rastrear sus últimos pasos. Ni siquiera es posible acceder a sus redes sociales para buscar conversaciones que haya tenido con posibles responsables por su desaparición, porque su familia aún no tiene los permisos correspondientes.

Para aportar datos sobre la de personas perdidas la línea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el 102, y en el de Nación el 142, o e 0800-122-2442.