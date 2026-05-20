"Valentina es como vos" regresa después de años y busca volver a conquistar a toda una generación
“Valentina es como vos” regresa con nuevos proyectos y una propuesta renovada de la mano de Natalia Tagliacozzo, Victoria Gondell y Gabriela Szejer.
En 2008, “Valentina es como vos” se convirtió en un fenómeno cultural en Argentina. Con una película, discos y una fuerte identidad emocional, logró instalarse como una marca querida. Ahora, el universo de Valentina vuelve con una propuesta renovada en un mercado distinto, buscando conectar con nuevas generaciones.
Desde minutouno.com conversamos con Natalia Tagliacozzo, Victoria Gondell y Gabriela Szejer, responsables de este relanzamiento, quienes buscan recuperar la esencia original de la marca y acercarla a las nuevas generaciones.
Después de años de ausencia, la decisión de revivir a Valentina surgió por el vínculo emocional que aún mantiene con el público. “La idea nació a partir del enorme cariño que la gente siguió demostrando. Aunque la marca estuvo apagada comercialmente, nunca dejó de estar en el corazón de toda una generación”, explicó Tagliacozzo.
Según detalló, el recuerdo de la marca siguió vivo incluso en los años en los que no tuvo presencia comercial activa. “Seguía apareciendo en recuerdos, agendas guardadas, mensajes, fotos y anécdotas que las personas compartían constantemente”, contó.
Para las creadoras, el fenómeno de Valentina trascendió los productos y construyó un universo emocional con el que muchas chicas se sintieron identificadas. “Creemos que Valentina conectó porque siempre habló desde un lugar muy emocional y auténtico. No era solamente una marca de productos; era un universo con el que muchísimas chicas podían identificarse”, sostuvo.
Además, destacó que los temas que abordaba la marca fueron claves para generar cercanía con el público. “Hablaba de amistad, sueños, inseguridades, amor, creatividad y de las emociones cotidianas que atraviesan distintas etapas de la vida”, recordó.
En esta nueva etapa, las responsables del proyecto aseguran que la esencia original seguirá intacta, aunque adaptada a las nuevas formas de comunicación y consumo. “La esencia sigue intacta: la sensibilidad, la cercanía, los valores emocionales y esa idea de acompañar a las chicas en distintas etapas de sus vidas”, explicó Tagliacozzo.
Al mismo tiempo, reconoció que las redes sociales modificaron completamente la relación con el público y abrieron nuevas posibilidades para expandir el universo de la marca. “Hoy las redes sociales nos permiten tener una relación mucho más directa con la comunidad, escuchar qué recuerdan, qué sienten y qué esperan de esta nueva etapa”, agregó.
El regreso de “Valentina es como vos” también contará con el apoyo de distintas compañías que apostaron por esta nueva etapa. Entre ellas aparecen Footy, Inkdrop, Editorial Aladino y Grafikart, con quienes ya están desarrollando nuevas líneas de productos y proyectos especiales.
Uno de los aspectos que más sorprendió al equipo detrás del relanzamiento fue la reacción del público en redes sociales. “Recibimos mensajes todos los días de personas contando historias muy personales: agendas guardadas desde la infancia, cartas entre amigas, productos que todavía conservan y recuerdos muy especiales vinculados a distintas etapas de sus vidas”, reveló.
Para Tagliacozzo, ese cariño confirma el impacto emocional que tuvo la marca en toda una generación. “Es muy movilizante porque entendemos que Valentina formó parte de momentos importantes para muchísimas personas. Ese cariño genuino confirma que la marca nunca dejó de estar presente en la memoria afectiva de toda una generación”, afirmó.
Con expectativas altas y una estrategia completamente renovada, el objetivo ahora es volver a posicionar a “Valentina es como vos” dentro del mercado infantil actual. “Queremos construir una comunidad todavía más grande, donde convivan quienes crecieron con la marca y las nuevas generaciones que recién la están descubriendo”, concluyó.
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