"Valentina es como vos" regresa después de años y busca volver a conquistar a toda una generación

Para las creadoras, el fenómeno de Valentina trascendió los productos y construyó un universo emocional con el que muchas chicas se sintieron identificadas. “Creemos que Valentina conectó porque siempre habló desde un lugar muy emocional y auténtico. No era solamente una marca de productos; era un universo con el que muchísimas chicas podían identificarse”, sostuvo.

Victoria Gondell y Gabriela Szejer, Natalia Tagliacozzo,

Además, destacó que los temas que abordaba la marca fueron claves para generar cercanía con el público. “Hablaba de amistad, sueños, inseguridades, amor, creatividad y de las emociones cotidianas que atraviesan distintas etapas de la vida”, recordó.

En esta nueva etapa, las responsables del proyecto aseguran que la esencia original seguirá intacta, aunque adaptada a las nuevas formas de comunicación y consumo. “La esencia sigue intacta: la sensibilidad, la cercanía, los valores emocionales y esa idea de acompañar a las chicas en distintas etapas de sus vidas”, explicó Tagliacozzo.

Al mismo tiempo, reconoció que las redes sociales modificaron completamente la relación con el público y abrieron nuevas posibilidades para expandir el universo de la marca. “Hoy las redes sociales nos permiten tener una relación mucho más directa con la comunidad, escuchar qué recuerdan, qué sienten y qué esperan de esta nueva etapa”, agregó.

El regreso de “Valentina es como vos” también contará con el apoyo de distintas compañías que apostaron por esta nueva etapa. Entre ellas aparecen Footy, Inkdrop, Editorial Aladino y Grafikart, con quienes ya están desarrollando nuevas líneas de productos y proyectos especiales.

Valentina es como vos

Uno de los aspectos que más sorprendió al equipo detrás del relanzamiento fue la reacción del público en redes sociales. “Recibimos mensajes todos los días de personas contando historias muy personales: agendas guardadas desde la infancia, cartas entre amigas, productos que todavía conservan y recuerdos muy especiales vinculados a distintas etapas de sus vidas”, reveló.

Para Tagliacozzo, ese cariño confirma el impacto emocional que tuvo la marca en toda una generación. “Es muy movilizante porque entendemos que Valentina formó parte de momentos importantes para muchísimas personas. Ese cariño genuino confirma que la marca nunca dejó de estar presente en la memoria afectiva de toda una generación”, afirmó.

Con expectativas altas y una estrategia completamente renovada, el objetivo ahora es volver a posicionar a “Valentina es como vos” dentro del mercado infantil actual. “Queremos construir una comunidad todavía más grande, donde convivan quienes crecieron con la marca y las nuevas generaciones que recién la están descubriendo”, concluyó.