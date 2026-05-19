De qué murió Kevin Martínez, el adolescente de Chascomús: los detalles de la autopsia

El video que analiza la Justicia tras la muerte de Kevin en Chascomús

Kevin Martinez chascomus El linchamiento en Chascomús quedó registrado en un video

Un video aportado por la familia de la víctima exponen el violento ataque contra el adolescente que sobrevivió al choque. De hecho, testigos del siniestro manifestaron su bronca por la pasividad con que reaccionaron los efectivos policiales presentes, quienes no intervinieron para frenar la agresión.

Por otro lado, las pericias confirmaron que no hubo ninguna persecución vial por parte de la conductora imputada.

En tanto, las autoridades policiales constataron que la moto en la que circulaban los jóvenes registraba un pedido de secuestro por robo desde el 9 de mayo, emitido por la UFID N°9 de Chascomús bajo las directivas de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja.