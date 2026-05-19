De qué murió Kevin Martínez, el adolescente de Chascomús: los detalles de la autopsia
Tras ser atropellado por un Ford Ka mientras iba a bordo de una moto, el joven de 15 años fue golpeado brutalmente por un comerciante de apellido Marzzellino.
La autopsia realizada a Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció tras chocar en moto contra un auto en Chascomús y luego ser ferozmente golpeado por un comerciante, confirmó que el deceso se produjo por una "fractura múltiple de cráneo".
De acuerdo con el informe forense, si bien el joven presentaba politraumatismos graves con un fuerte sangrado en la zona del tórax, la lesión craneal fue la que provocó la muerte de forma inmediata. Los peritos detallaron que los daños óseos son totalmente compatibles con una colisión de gran velocidad y masa, reafirmando que la violencia del choque fue la causa directa del traumatismo fatal.
Por el hecho, la conductora María Antonella Saint Jean (25) se encuentra imputada por "homicidio culposo". Sin embargo, no sería la única procesada: la Justicia avanza contra Leandro Marzzellino por el delito de "lesiones", tras confirmarse que golpeó al adolescente de 15 años que sobrevivió al impacto cuando ya estaba sobre la camilla de la ambulancia.
El siniestro vial tuvo lugar el último viernes en el cruce de Jacarandá y Julián Quintana, donde el Ford Ka conducido por Saint Jean colisionó con la moto Honda XR 150. Los motivos que desencadenaron la posterior agresión por parte de Marzzellino aún están bajo investigación.
El video que analiza la Justicia tras la muerte de Kevin en Chascomús
Un video aportado por la familia de la víctima exponen el violento ataque contra el adolescente que sobrevivió al choque. De hecho, testigos del siniestro manifestaron su bronca por la pasividad con que reaccionaron los efectivos policiales presentes, quienes no intervinieron para frenar la agresión.
Por otro lado, las pericias confirmaron que no hubo ninguna persecución vial por parte de la conductora imputada.
En tanto, las autoridades policiales constataron que la moto en la que circulaban los jóvenes registraba un pedido de secuestro por robo desde el 9 de mayo, emitido por la UFID N°9 de Chascomús bajo las directivas de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja.
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