Apenas los liberaron, barras de la Universidad de Chile agredieron a periodistas de A24
Casi 48 horas después de los violentos enfrentamientos en Independiente, los hinchas de la U de Chile parece decididos a seguir provocando desmanes.
La Justicia ordenó este viernes la liberación de los más de 100 hinchas de Universidad de Chile que habían sido detenidos luego de la violenta pelea que se dio el miércoles por la noche durante el partido que el equipo trasandino jugó contra Independiente en Avellaneda por la Copa Sudamericana.
Apenas unos pocos minutos después de recuperar la libertad los hinchas chilenos volvieron a protagonizar un violento episodio. Tras recuperar la libertad atacaron al móvil de A24 que cubría la liberación y también a un joven que trabaja de delivery, estaba entregando un pedido en la zona y había decorado su casco con un escudo de Independiente.
El periodista Guido Korman contó que la barra de la U intimidó a los familiares de los detenidos para que no hablen con la prensa local y luego les cortaron la transmisión.
El móvil de América se encontraba en la puerta de la comisaría, donde familiares esperaban la devolución de documentos y pertenencias de los detenidos. Allí, según relató el propio periodista, un grupo de barras de la U. de Chile comenzó a hostigar al equipo.
“Estamos en el móvil rodeados de hinchas, nos agredieron y también golpearon a nuestro camarógrafo”, alcanzó a contar Korman en vivo, antes de que la señal se cortara. El periodista Sergio Lapegüe, desde el estudio, advirtió que la cámara registraba los momentos de tensión hasta que la conexión cayó abruptamente. “Nos bajan la señal, ellos mismos cortan los cables”, denunció.
Las imágenes mostraron a hinchas que escupían al equipo periodístico mientras golpeaba el móvil en un contexto de creciente violencia.
“Esto es gravísimo: estamos hablando de la puerta de una comisaría en la provincia de Buenos Aires y no hay protección policial. Los periodistas argentinos no pueden transmitir”, sostuvo Lapegüe.
El propio Korman agregó que, dentro de la seccional, también hubo corridas y golpes entre hinchas mientras esperaban la devolución de celulares y documentos. “Fue un descontrol dentro de la comisaría”, explicó. Se supo después que intentaron pegarle a un hincha de Independiente.
El incidente ocurrió cerca del mediodía dentro de la dependencia policial a la que los simpatizantes trasandinos tuvieron que regresar después de declarar ante el fiscal y recuperar la libertad.
Mientras esperaban que les entregaran sus pertenencias, llegó un pedido a la comisaría y se generó un instante de máxima tensión, que fue confirmado a TN por un testigo. El repartidor ingresó con su casco en la mano, que tenía pegado un sticker de Independiente. Al ser identificado, los hinchas de la Universidad de Chile -cerca de 30- reaccionaron y quisieron agredirlo, lo que motivo la intervención del personal policial para controlar la situación.
