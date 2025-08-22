Apenas los liberaron, barras de la Universidad de Chile agredieron a periodistas de A24

Las imágenes mostraron a hinchas que escupían al equipo periodístico mientras golpeaba el móvil en un contexto de creciente violencia.

violencia independiente

“Esto es gravísimo: estamos hablando de la puerta de una comisaría en la provincia de Buenos Aires y no hay protección policial. Los periodistas argentinos no pueden transmitir”, sostuvo Lapegüe.

El propio Korman agregó que, dentro de la seccional, también hubo corridas y golpes entre hinchas mientras esperaban la devolución de celulares y documentos. “Fue un descontrol dentro de la comisaría”, explicó. Se supo después que intentaron pegarle a un hincha de Independiente.

El incidente ocurrió cerca del mediodía dentro de la dependencia policial a la que los simpatizantes trasandinos tuvieron que regresar después de declarar ante el fiscal y recuperar la libertad.

Mientras esperaban que les entregaran sus pertenencias, llegó un pedido a la comisaría y se generó un instante de máxima tensión, que fue confirmado a TN por un testigo. El repartidor ingresó con su casco en la mano, que tenía pegado un sticker de Independiente. Al ser identificado, los hinchas de la Universidad de Chile -cerca de 30- reaccionaron y quisieron agredirlo, lo que motivo la intervención del personal policial para controlar la situación.