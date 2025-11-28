Cómo cayó Nahiara, la adolescente acusada de matar a su novio: el error fatal de su padre

De esta forma, M.N.N. fue detenida y quedó a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas sea indagada por el fiscal Colazo, quien caratuló la causa como "homicidio agravado por el vínculo". Luego, la imputada podría ser trasladada a un instituto de menores.

En paralelo, fuentes judiciales indicaron que podría investigarse una posible complicidad o encubrimiento por parte Martín Ramón Vera para ayudar a su hija a ocultarse de la policía.

Cómo fue el homicidio de Santiago en Remedios de Escalada

El asesinato de Santiago López Monte, de 20 años, ocurrió el miércoles 26 de noviembre en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania, localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

santiago lópez monte asesinato remedios de escalada Santiago López Monte fue asesinado por su novia de 16 años en Remedios de Escalada.

El hecho fue alertado a la Policía por la propia adolescente, quien en comunicación con el 911 aseguró que su pareja se había lastimado con una reja y se encontraba sin vida. Cuando personal policial de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron al lugar, constataron que el joven había muerto y tenía múltiples heridas cortantes.

Según manifestó la médica que le realizó las primeras revisiones, el joven presentaba dos puñaladas en el costado izquierdo del cuerpo: una debajo de la tetilla y otra centímetros más abajo. A su vez, la profesional especificó que las heridas que presentaba Santiago no eran compatibles con haberse enganchado con una reja.

Mientras la doctora revisaba el cuerpo, la adolescente de 16 años comenzó a gritarle y constantemente le preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Tras esta escena, se escapó del lugar y nada se supo de ella durante estas 48 horas.