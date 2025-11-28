Cómo cayó Nahiara, la adolescente acusada de matar a su novio: el error fatal de su padre
La joven de 16 años, imputada por el homicidio de Santiago López Monte, fue detenida en La Matanza tras permanecer dos días prófuga.
Tras permanecer dos días prófuga, la adolescente de 16 años acusada de asesinar a su novio Santiago López Monte en Remedios de Escalada, Lanús, fue detenida este viernes en el partido bonaerense de La Matanza. Un error garrafal de su padre y un allanamiento en una cárcel fueron claves para dar con su paradero.
El arresto de M.N.N. - identificada de esta forma por tratarse de una menor - se llevó a cabo en horas de esta mañana. La policía logró dar con su paradero luego de que se realizaran otros seis allanamientos en la zona sur del conurbano bonaerense. Según fuentes policiales, se encontraba escondida en la casa de un familiar.
Una pista fue clave para dar con el escondite de la adolescente y fue proporcionada por un error de su propio padre, Martín Ramón Vera, quien se encuentra detenido en el pabellón 8 de la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora.
Durante un allanamiento realizado en la celda de Mena, la policía secuestró su celular, el cual fue analizado por los peritos con la esperanza de que el contenido del teléfono aportara algún dato relacionado al paradero de la menor.
El procedimiento resultó en un éxito. Los datos preliminares del celular de Mena permitieron localizar la vivienda situada en La Matanza, donde la policía finalmente encontró a la adolescente y procedió a su detención tras una orden librada por el fiscal Juan Ignacio Colazo de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
De esta forma, M.N.N. fue detenida y quedó a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas sea indagada por el fiscal Colazo, quien caratuló la causa como "homicidio agravado por el vínculo". Luego, la imputada podría ser trasladada a un instituto de menores.
En paralelo, fuentes judiciales indicaron que podría investigarse una posible complicidad o encubrimiento por parte Martín Ramón Vera para ayudar a su hija a ocultarse de la policía.
Cómo fue el homicidio de Santiago en Remedios de Escalada
El asesinato de Santiago López Monte, de 20 años, ocurrió el miércoles 26 de noviembre en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania, localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.
El hecho fue alertado a la Policía por la propia adolescente, quien en comunicación con el 911 aseguró que su pareja se había lastimado con una reja y se encontraba sin vida. Cuando personal policial de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron al lugar, constataron que el joven había muerto y tenía múltiples heridas cortantes.
Según manifestó la médica que le realizó las primeras revisiones, el joven presentaba dos puñaladas en el costado izquierdo del cuerpo: una debajo de la tetilla y otra centímetros más abajo. A su vez, la profesional especificó que las heridas que presentaba Santiago no eran compatibles con haberse enganchado con una reja.
Mientras la doctora revisaba el cuerpo, la adolescente de 16 años comenzó a gritarle y constantemente le preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Tras esta escena, se escapó del lugar y nada se supo de ella durante estas 48 horas.
