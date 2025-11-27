El infierno que vivía Santiago López Monte con su novia, la presunta asesina: "Pollerita de mamá"

image Macarena, hermana de Santiago.

Tras un incidente en el que la madre presenció una agresión directa de la adolescente hacia Santiago en la casa, la joven fue expulsada de la vivienda familiar y la víctima decidió acceder a vivir con la chica de 16 años, ahora en su casa.

Tras esto, Macarena reveló que se siguieron dando momentos de máxima violencia: “Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo: ‘Eso es una puñalada’. Él lo negaba, pero era evidente”, contó.

santiago lópez monte asesinato remedios de escalada Santiago López Monte fue asesinado por su novia de 16 años en Remedios de Escalada.

El círculo cercano del muchacho asesinado pintó el cuadro de una relación altamente tóxica, plagada de celos, control y agresiones tanto físicas como emocionales. La familia de la víctima asegura que Nahiara exhibía un comportamiento errático y hostil. Santiago, sumido en el miedo o el sometimiento, rara vez se animaba a revelar la magnitud real de lo que estaba sucediendo.

A pesar de que nunca se presentó una denuncia formal, esta adolescente ya había sido protagonista de otros altercados violentos, de acuerdo con los testimonios recabados. En el vecindario, se conocía el carácter conflictivo de la pareja, y la familia de Santiago había expresado repetidamente su honda preocupación por la situación.

El desenlace fatal

Toda la violencia soterrada culminó trágicamente el miércoles, con una llamada al 911. Las fuentes judiciales indican que fue la propia Nahiara quien se comunicó con emergencias. Su coartada inicial fue que su novio se había herido de gravedad al “engancharse con una reja”. Sin embargo, la verdad se impuso rápidamente y esta excusa se derrumbó en cuestión de minutos luego de que los médicos examinaran el cuerpo del joven, que ya estaba muerto.