"Está vivo, ¿a qué hospital lo llevan?": la frase de la acusada de matar a su novio en Remedios de Escalada

santiago lópez monte asesinato remedios de escalada Santiago López Monte fue asesinado por su novia de 16 años en Remedios de Escalada.

Miguel aseguró que los efectivos policiales que habían sido llamados por la adolescente de 16 años simplemente la dejaron irse mientras él tenía que reconocer el cuerpo de su hermano.

La joven "se fue en un auto, pero no saben de quién", dijo Miguel, quien hizo notar que para "cuando el policía se dio vuelta, no estaba más".

La confesión de Nahiara

Aunque no se sabe dónde está la adolescente en estos momento, sí trascendió que durante la jornada se habría comunicado con Estela, la madre de Santiago, después de cometer el crimen.

"Me peleé con Santiago y lo apuñalé", fue la estremecedora frase de la presunta asesina que dejó helada a Estela. "¿Qué le hiciste?", respondió la mujer, pero la adolescente sólo atinó a terminar la llamada.

Nahiara y Santiago salían desde 2024 y pasaron un tiempo viviendo juntos en la casa de Estela, pero la mujer echó a la novia de su hijo porque notaba que lo maltrataba físicamente.

Santiago no se quedó en la casa de su madre sino que se trasladó a Remedios de Escalada, donde este miércoles su familia tuvo que ir a reconocer su cuerpo.