"Está vivo, ¿a qué hospital lo llevan?": la frase de la acusada de matar a su novio en Remedios de Escalada
La Policía bonaerense busca a Nahiara, de 16 años, en conexión con el asesinato de su novio, Santiago. La joven se fugó tras el crimen gracias a una pregunta.
La Policía bonaerense seguía al final de este miércoles en la búsqueda de la adolescente de 16 años acusada de matar a puñaladas a su novio en una casa de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Antes de escabullirse de la escena del crimen la joven logró hacerse pasar por una testigo consternada con una simple pregunta a los efectivos que acudieron a su llamado.
"¿Está vivo? Decíme a qué hospital lo llevás", quiso saber la joven, llamada Nahiara Nicol, cuando los efectivos policiales llegaron a la casa de Remedios de Escalada donde momentos antes ella había estado discutiendo con su novio, a quien habría apuñalado dos veces en el tórax, según le habría confesado luego a su madre.
Santiago López Monte, de 20 años, murió en la madrugada del miércoles tras sufrir dos lesiones del lado izquierdo del pecho, uno debajo de la tetilla y otro centímetros más abajo.
La médica del SAME que atendió al llamado al 911 constató que las heridas que presentaba el joven no eran compatibles con haberse enganchado con una reja, que era la versión que le había dado la familia de Nahiara al momento de reportar el episodio.
Para cuando Miguel, el hermano de Santiago, llegó a la casa ubicada en Namuncurá y Lituania, el cuerpo del joven estaba "tirado, tapado con una sábana", y Nahiara Nicol seguía en el rol de novia preocupada.
Miguel aseguró que los efectivos policiales que habían sido llamados por la adolescente de 16 años simplemente la dejaron irse mientras él tenía que reconocer el cuerpo de su hermano.
La joven "se fue en un auto, pero no saben de quién", dijo Miguel, quien hizo notar que para "cuando el policía se dio vuelta, no estaba más".
La confesión de Nahiara
Aunque no se sabe dónde está la adolescente en estos momento, sí trascendió que durante la jornada se habría comunicado con Estela, la madre de Santiago, después de cometer el crimen.
"Me peleé con Santiago y lo apuñalé", fue la estremecedora frase de la presunta asesina que dejó helada a Estela. "¿Qué le hiciste?", respondió la mujer, pero la adolescente sólo atinó a terminar la llamada.
Nahiara y Santiago salían desde 2024 y pasaron un tiempo viviendo juntos en la casa de Estela, pero la mujer echó a la novia de su hijo porque notaba que lo maltrataba físicamente.
Santiago no se quedó en la casa de su madre sino que se trasladó a Remedios de Escalada, donde este miércoles su familia tuvo que ir a reconocer su cuerpo.
