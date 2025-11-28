El juez Sebastián Casanello pidió investigar autoridades de Migraciones y PSA en el marco de la causa ANDIS

Cuando el fiscal se refirió a las supuestas maniobras de lavado de activos, mencionó a Mastropietro y a una empresa de aviación que habría emitido facturas en concepto de “compra de kilómetros”.

El secuestro que no fue

Fuentes de la investigación revelaron que el 15 de noviembre, Mastropietro regresaba desde Miami en un avión privado, pero antes de llegar al Aeropuerto Jorge Newbery, hizo una parada en la provincia de Tucumán. Supuestamente era para cargar combustible.

Una vez arribado al Aeropuerto de CABA, agentes de la PSA y Migraciones debían realizar el secuestro del teléfono del empresario. Pero eso no ocurrió.

Al rato, con la orden del juzgado federal, las autoridades lograron frenar su marcha, pero Mastropietro alegó que no lo tenía encima. Según las fuentes, ese celular salió de aeroparque.

Fuentes de la investigación confirmaron que, unos días antes, Mastropietro fue allanado en su domicilio de San Isidro donde se secuestraron sus computadoras.

Por ahora el fiscal no pidió su indagatoria, pero no se descarta que la misma sea requerida, teniendo en cuenta que el empresario es una pieza clave en el dictamen acusatorio.

Mastropietro no está en la primera tanda de indagatorias solicitadas por el fiscal, pero su nombre aparece en varios tramos del dictamen presentado al juez Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras de lavado de activos.

“De las evidencias colectadas, se advierte que Miguel Ángel Calvete y Diego Orlando Spagnuolo mantendrían, al menos, una relación comercial con Sergio Mastropietro, quien como sabemos se encuentra vinculado a la firma Baires Fly S.A., firma de aviación privada que provee un servicio de vuelos privados disponible las 24 hs., tal como se consigna en su página oficial de la red social Instagram”, indicó el fiscal.

En la causa se determinó que en agosto pasado, Mastropietro le remitió a Calvete la información de una cuenta bancaria a nombre de la empresa Baires Fly S.A.

Baires Fly emitió facturas a las empresas de Calvete por la supuesta “compra de kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”.

Ese accionar podría encuadrar en maniobras para disimular el verdadero origen y destino del dinero, sostuvo el fiscal.