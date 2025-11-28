Detuvieron a Naiara, la chica de 16 años acusada de matar a puñaladas a su novio en Remedios de Escalada

detencion naiara

Asesinato en Remedios de Escalada: el llamado de la adolescente a la madre de la víctima

Según trascendió, el mismo miércoles la adolescente se habría comunicado con Estela, madre de Santiago.

"Me peleé con Santiago y lo apuñalé", habría dicho la presunta asesina que dejó helada a Estela. "¿Qué le hiciste?", respondió la mujer, pero la adolescente sólo atinó a terminar la llamada.

La joven y Santiago tenían una relación desde 2024 y pasaron un tiempo viviendo juntos en la casa de Estela, pero la mujer decidió echar a la novia de su hijo porque notaba que lo maltrataba físicamente. El joven no se quedó en la casa de su madre, sino que se mudó junto a su pareja a la localidad de Remedios de Escalada.

santiago joven asesinado en remedios de escalada Santiago López Monte, asesinado por su novia de 16 años en Remedios de Escalada.

La familia de Santiago había denunciado en varias oportunidades las actitudes de violencia de la adolescente contra él y, tras el asesinato, revelaron detalles de la relación que existía entre ambos.

Santiago, de 20 años, era el menor de sus hermanos y había empezado a trabajar como ayudante de albañil con su padre.

"Era una relación rara. Vivió en mi casa y mi mamá la echó porque le pegaba a mi hermano. Mi mamá escuchaba golpes y él estaba todo lastimado. Una vez vino ella con sus parientes a romper la casa de mi mamá. Santiago le tenía miedo a su familia", relató Macarena, hermana de Santiago, al diario Clarín.

Como Macarena, Miguel también notó cambios en la vida de su hermano, pero el episodio final fue determinante: él fue el primero en llegar a la casa en Remedios de Escalada donde encontró el cuerpo de Santiago "tirado, tapado con una sábana".

Miguel aseguró que los efectivos policiales que habían sido llamados por la adolescente de 16 años simplemente la dejaron irse mientras él tenía que reconocer el cuerpo de su hermano. La joven "se fue en un auto, pero no saben de quién", dijo Miguel, quien hizo notar que para "cuando el policía se dio vuelta, no estaba más".

En las últimas horas, luego de las primeras investigaciones realizadas por la UFI N°8 de Lanús, la causa pasó al fiscal Juan Ignacio Colazo de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.