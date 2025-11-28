Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y hay malas noticias: se adelanta la llegada de tormentas

lluvias bien

Con las lluvias habrá un alivio en las marcas térmicas, con un sábado y domingo que tendrán máximas que no superarán los 20 grados y mínimas que en el Gran Buenos Aires rondarán apenas los 10 grados.

Las temperaturas recién comenzarán a recuperarse, volviendo el calor fuerte, a partir del miércoles 3 de diciembre, y desde ese momento las jornadas de casi todo el mes tendrán marcas térmicas máximas de 30 grados.