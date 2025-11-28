Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y hay malas noticias: se adelanta la llegada de tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la llegada de lluvias a la zona del AMBA: todos los detalles en esta nota.
Las lluvias y las tormentas, algunas fuertes, volverán a decir presente en toda la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) según confirmó por estas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y pronosticadores privados del tiempo.
La mala noticia es que las precipitaciones serán las grandes protagonistas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense del último fin de semana de noviembre y diciembre podría comenzar con algunos chaparrones aislados.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
Las lluvias llegarán el sábado que viene, 29 de noviembre de 2025, en las primeras horas de la mañana en la Capital Federal y sus alrededores y se mantendrán durante toda la jornada.
Las lluvias del sábado tendrán continuidad en el domingo, último día del undécimo mes del año, desde la madrugada y se mantendrán al menos hasta la noche.
El dato más complicado es que algunos pronosticadores privados anuncian que las tormentas podrían seguir hasta el lunes 1 de diciembre, en forma de chaparrones aislados, sobre todo en horas de la mañana.
Con las lluvias habrá un alivio en las marcas térmicas, con un sábado y domingo que tendrán máximas que no superarán los 20 grados y mínimas que en el Gran Buenos Aires rondarán apenas los 10 grados.
Las temperaturas recién comenzarán a recuperarse, volviendo el calor fuerte, a partir del miércoles 3 de diciembre, y desde ese momento las jornadas de casi todo el mes tendrán marcas térmicas máximas de 30 grados.
