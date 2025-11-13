Cómo es el paso a paso para renovar la licencia de conducir digital
Este trámite se puede realizar de forma online a través de la aplicación Mi Argentina. Conocé todos los detalles en la nota.
La digitalización de la licencia de conducir fue uno de los grandes cambios en materia de movilidad y transporte que introdujo el gobierno encabezado por Javier Milei. Esta nueva medida, anunciada a través del Decreto 196/2025, tiene como objetivo eliminar procedimientos engorrosos y facilitar la adjudicación y renovación del carnet, sin necesidad de realizar trámites presenciales.
Por este motivo, de ahora en más cada conductor podrá gestionar cualquier operación desde la comodidad de su hogar y en el móvil mediante la aplicación Mi Argentina. Si bien en un principio no todas las provincias aceptaron esta nueva medida, en la actualidad todas las jurisdicciones rige la licencia digital.
Cómo obtener la licencia de conducir digital
Desde ahora, la renovación del registro de conducir puede realizarse de forma totalmente online siguiendo estos pasos:
- Acceder al sitio lncargentina.seguridadvial.gob.ar con el usuario de Mi Argentina.
- Verificar los datos personales antes de continuar.
- Seleccionar el tipo de trámite: renovación o ampliación de licencia.
- Indicar, en caso de licencia profesional, si es para transporte interjurisdiccional.
- Pagar las boletas correspondientes según el trámite elegido.
- Elegir los prestadores habilitados para realizar el curso teórico y el examen psicofísico.
- Aprobar ambas instancias. Los resultados se cargan automáticamente al sistema.
- Al finalizar el trámite, la nueva licencia digital quedará disponible en la app Mi Argentina.
En qué provincias rige la licencia digital
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Buenos Aires
- Santa Fe
- Córdoba
- Neuquén
- Mendoza
- Catamarca
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Santiago del Estero
- Tucumán
- Chubut
- Corrientes
- Misiones
- La Rioja
- Entre Ríos
- San Luis
- La Pampa
- Tierra del Fuego
- San Juan
- Santa Cruz
- Río Negro
Formosa, por su parte, se encuentra en tratativas y se estima que en las próximas semanas regirá la licencia digital.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario