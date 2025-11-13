Cómo es el paso a paso para renovar la licencia de conducir digital

La digitalización de la licencia de conducir fue uno de los grandes cambios en materia de movilidad y transporte que introdujo el gobierno encabezado por Javier Milei. Esta nueva medida, anunciada a través del Decreto 196/2025, tiene como objetivo eliminar procedimientos engorrosos y facilitar la adjudicación y renovación del carnet, sin necesidad de realizar trámites presenciales.