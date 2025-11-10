Licencia de conducir: la edad límite hasta que se puede conducir

Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se acredite la aptitud necesaria para conducir.

Cómo obtener o renovar la licencia desde Mi Argentina

Uno de los cambios más importantes introducidos por el Decreto 196/2025 es la exigencia de presentar un certificado de aptitud psicofísica en cada renovación, sin importar la edad del conductor.

El examen puede realizarse en centros médicos públicos o privados que cuenten con profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será el encargado de cargar los resultados en el sistema nacional, lo que permite aprobar la renovación de forma instantánea.

El trámite puede realizarse de manera totalmente digital a través de la app o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de acudir al centro emisor. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la sección "Renovación y/o ampliación de licencia".

Verificar los datos personales y realizar el pago de las boletas correspondientes.

Elegir los prestadores autorizados para los exámenes médicos o cursos requeridos.

Esperar que los resultados sean cargados al sistema por el prestador.

Acceder al carnet en formato digital dentro de la aplicación.

En caso de preferir la versión física, el conductor deberá contactar al Centro Emisor de Licencias de su jurisdicción.