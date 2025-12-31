Calendario especial: cómo funcionan trenes, subtes y colectivos en Fin de Año y Año Nuevo
Los diferentes transportes públicos tienen distintos cronogramas durante las fiestas de fin de año. Los detalles.
Las diferentes líneas de colectivos, trenes y el subte porteño prestarán funciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero, con diagramas especiales, en el marcho de Año Nuevo
Cómo funcionarán los colectivos durante el 31 de diciembre en AMBA y en Año Nuevo
El miércoles 31 de diciembre, los colectivos en el AMBA funcionarán con horarios regulares. Esto significa que las líneas comenzarán sus recorridos desde las 5.30 de la mañana y operarán hasta horarios que oscilan entre las 21.40 y las 23.30, de acuerdo a cada empresa. Sin embargo, se anticipa que muchas unidades podrían reducir su frecuencia durante la tarde, a medida que se acerque el Fin de Año, por la menor demanda y a las celebraciones.
El jueves 1 de enero, feriado nacional por la celebración de Año Nuevo, los colectivos operarán con la frecuencia habitual de domingos y feriados. En general, los servicios comenzarán a circular alrededor de las 8 de la mañana y finalizarán cerca de las 22.30. Esto representa una reducción significativa en los horarios habituales, por lo que se recomienda tomar precauciones adicionales si se planea viajar ese día.
Además, durante el feriado, se espera una disminución considerable en la cantidad de unidades disponibles, lo que podría generar mayor tiempo de espera en las paradas. Este esquema reducido responde a la menor cantidad de pasajeros que suelen movilizarse en estas fechas, pero también al derecho de descanso de los trabajadores del transporte público.
Horarios de los trenes para este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero
Los trenes del AMBA tendrán horarios reducidos durante las fiestas. El 31 de diciembre funcionarán como sábados (último tren a las 23:50), mientras que el 1° de enero, como domingos y feriados (hasta las 21:00). Se recomienda consultar los horarios antes de viajar.
A qué hora sale el último subte y el último premetro en Fin de Año y cómo funcionan en Año Nuevo
31 de diciembre:
- Subte: operará entre las 06:00 y 21:30 horas
- Premetro: operará entre las 06:00 y 21:00 horas
1 de enero:
- Subte: operará entre las 08:00 Y 21:30 horas
- Premetro: operará entre las 08:00 y 21:00 horas
