Calendario especial: cómo funcionan trenes, subtes y colectivos en Fin de Año y Año Nuevo

Cómo funcionarán los colectivos durante el 31 de diciembre en AMBA y en Año Nuevo

El miércoles 31 de diciembre, los colectivos en el AMBA funcionarán con horarios regulares. Esto significa que las líneas comenzarán sus recorridos desde las 5.30 de la mañana y operarán hasta horarios que oscilan entre las 21.40 y las 23.30, de acuerdo a cada empresa. Sin embargo, se anticipa que muchas unidades podrían reducir su frecuencia durante la tarde, a medida que se acerque el Fin de Año, por la menor demanda y a las celebraciones.