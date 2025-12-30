Nuevos alertas por altas temperaturas en Buenos Aires y otras 5 provincias: el informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las advertencias y dio a conocer una serie de recomendaciones para evitar golpes de calor.
El 2025 se despide con jornadas de calor agobiante en gran parte del país. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes rigen alertas amarillas y naranjas por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires y otras ocho provincias. Las recomendaciones para evitar problemas en la salud.
Según el organismo, se mantiene el alerta amarillo en zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Mendoza y Neuquén.
De acuerdo al organismo meteorológico, en el AMBA continúa vigente una advertencia de nivel naranja por altas temperaturas. Esta alerta implica que el calor puede tener un efecto moderado a alto en la salud de la población y que puede ser muy peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, entre los que se encuentran niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con problemas de salud de base.
Las previsiones para el inicio de 2026 muestran que el calor continuará afectando a la región, aunque con cierto alivio a partir del jueves 1 de enero. El pronóstico para esa jornada indica una máxima de 30 °C y una mínima de 19 °C en la Ciudad de Buenos Aires.
El viernes 2 y el sábado 3, se mantendrán máximas entre los 28 °C y 31 °C, con mínimas que oscilarán entre 18 °C y 22 °C. Hasta el domingo 4, las condiciones se mantendrán estables, con escasas probabilidades de lluvias y cielos parcialmente nublados.
La ola de calor que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del país exhibe características particulares. De acuerdo con Meteored, “el rasgo distintivo de este evento es que los valores más extremos se concentran en la zona central del país”, mientras que en otros veranos el norte argentino suele registrar las marcas más altas. Este desplazamiento del foco térmico añade un componente inusual al fenómeno.
El impacto del calor extremo se siente tanto en la vida cotidiana como en la infraestructura urbana. Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y mantenerse bien hidratados. La alerta naranja continúa vigente en la ciudad y el Conurbano.
Recomendaciones del Ministerio de Salud ante las altas temperaturas
Ante eventos de riesgo para la salud por temperaturas altas, el SMN y el Ministerio de Salud sugieren:
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol o habitaciones con poca ventilación en exceso..
- Prestar atención a los niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
