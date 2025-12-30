Nuevos alertas por altas temperaturas en Buenos Aires y otras 5 provincias: el informe del SMN

Alerta temperaturas

El viernes 2 y el sábado 3, se mantendrán máximas entre los 28 °C y 31 °C, con mínimas que oscilarán entre 18 °C y 22 °C. Hasta el domingo 4, las condiciones se mantendrán estables, con escasas probabilidades de lluvias y cielos parcialmente nublados.

La ola de calor que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del país exhibe características particulares. De acuerdo con Meteored, “el rasgo distintivo de este evento es que los valores más extremos se concentran en la zona central del país”, mientras que en otros veranos el norte argentino suele registrar las marcas más altas. Este desplazamiento del foco térmico añade un componente inusual al fenómeno.

El impacto del calor extremo se siente tanto en la vida cotidiana como en la infraestructura urbana. Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y mantenerse bien hidratados. La alerta naranja continúa vigente en la ciudad y el Conurbano.

Recomendaciones del Ministerio de Salud ante las altas temperaturas

Ante eventos de riesgo para la salud por temperaturas altas, el SMN y el Ministerio de Salud sugieren: