Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 31 de diciembre
El último día del año será, llamativamente, el más caluroso. Enterate los detalles del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es un verdadero horno: porteños y bonaerenses piden a gritos un alivio en las temperaturas tras el avance del calor extremo. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un pronóstico alentador en ese sentido, aunque aún habrá que atravesar la última jornada del año, que también será sofocante.
El termómetro de este miércoles oscilará entre los 27° y 39°, con cielo ligeramente nublado y viento soplando del Oeste.
La buena noticia es que, hacia la tarde, habrá algunos chaparrones que traerán consigo el alivio para la Ciudad y sus alrededores: el jueves, la máxima es de 30°.
Pronóstico extendido para Buenos Aires
Finalmente, el jueves 1 de enero llega el alivio: con una temperatura máxima de 30 grados y una mínima rondando los 21 grados, los siguientes días y el fin de semana serán jornadas para disfrutar de un clima más soportable. Con un cielo parcialmente nublado y ráfagas soplando desde el Sudeste por la mañana, el año comenzará óptimo.
Para el martes, la máxima baja aún más: el termómetro apenas tocará los 27 grados, en lo que será una jornada ideal para los amantes de la media estación. Con cielo parcialmente nublado y viento proveniente del Sudeste y del Este, el viernes no será un día donde el aire acondicionado necesite ser protagonista.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
