Cómo evitar que tu mascota ataque el arbolito de Navidad
Una vez decorada la casa para las fiestas de fin de año, es importante saber cómo protegerlas de las siempre traviesas mascotas.
Cuando llega el momento de decorar el hogar con los adornos de Navidad, las mascotas son un amado problema, ya que pueden llegar a divertirse atacando las decoraciones.
Las guirnaldas colgando o los adornos que decoran el árbol pueden ser muy atractivas para los perros juguetones, que buscan continuamente con qué jugar.
Además de que comer alguna de estas decoraciones puede ser tóxico para ellos, es importante mantenerlos alejados para no arruinar la decoración navideña. En esta nota te compartimos algunos consejos para prevenir esta situación.
Cómo evitar que el perro ataque el árbol de Navidad
- Cuando abrimos la caja donde esté guardado, es importante agitarlo para hacer caer las partes sueltas. Esto hará que luego no caigan al piso y el perro se sienta atraído a ellas.
- Tratar de que el árbol esté ubicado en un sector que el perro no alcance fácilmente. En especial, no debe estar cerca de su comida y agua.
- Decorarlo sin que el animal esté cerca, ya que mover los adornos cerca de ellos despertará su curiosidad.
- Utilizar un spray repelente especial para mascotas, puede ser comprado en una veterinaria o casero, con una mezcla de vinagre y canela.
- Fijar bien el árbol para que no puedan sacudirlo o incluso tirarlo.
Cuándo hay que armar el árbol de Navidad y por qué
Actualmente la tradición reza que todos los 8 de diciembre se deber armar el árbol, el pesebre y decorar todo con lo que uno desee. Muchos también adornan sus casas. El 7 de enero es el día en el que se desarma.
Los celtas fueron los que, con la llegada del solsticio de invierno, tenían como tradición adornar un roble. De esta manera se aseguraban el regreso del sol. También hay otra tradición que afirma que los druidas de Europa Central adoraban a sus dioses adornando árbol perenne que ellos llamaban Yggdrasil. Después la tradición cristiana decoró pinos con frutos y luces que simbolizan la luz de Jesús.
