Cómo siguen las alertas por lluvias y vientos este miércoles: informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y vientos fuertes: la ciclogénesis no se va. Cómo sigue el tiempo en el AMBA.
El mal tiempo seguirá diciendo presente, con lluvias, tormentas y vientos fuertes, este miércoles 20 de agosto, con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba bajo alerta amarilla, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, en la zona del AMBA seguirán las lluvias fuertes por lo menos hasta este miércoles al mediodía y se espera que luego de las 14 horas mejoren las condiciones del tiempo y vuelva a salir el sol.
Alerta por lluvias este miércoles
Desde La Plata hacia el sur, por la zona costera, hay alerta amarilla por lluvias en la provincia de Buenos Aires, lo mismo que en Córdoba y Santa Fe.
"El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación", informó el SMN.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por vientos fuertes
El organismo oficial informó que sobre el este de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
En tanto, en la región del norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
A partir del miércoles sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Recomendaciones por vientos fuertes:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cuándo vuelve a salir el sol en el AMBA
Las lluvias y tormentas se mantendrán en la Capital Federal y sus alrededores durante toda la jornada de este martes y tendrán continuidad durante la mañana del miércoles 20 de agosto.
Recién a partir de mañana, luego del mediodía, comenzarán a llegar vientos fuertes al AMBA, que despejarán el cielo y cerca de las 14 horas se podrá volver a ver el sol en la Ciudad y el Conurbano.
