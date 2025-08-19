Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos fuertes

clima vientos fuertes Vientos fuertes y algunas lluvias.

El organismo oficial informó que sobre el este de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

En tanto, en la región del norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Vientos fuertes

A partir del miércoles sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Recomendaciones por vientos fuertes:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cuándo vuelve a salir el sol en el AMBA

clima soleado palermo telam.jpg Fin de semana con mucho sol se espera en la zona del AMBA.

Las lluvias y tormentas se mantendrán en la Capital Federal y sus alrededores durante toda la jornada de este martes y tendrán continuidad durante la mañana del miércoles 20 de agosto.

Recién a partir de mañana, luego del mediodía, comenzarán a llegar vientos fuertes al AMBA, que despejarán el cielo y cerca de las 14 horas se podrá volver a ver el sol en la Ciudad y el Conurbano.