Cuándo deja de llover en Buenos Aires: los informes del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

A qué hora deja de llover en el AMBA

De acuerdo con el sitio Meteored, se espera "lluvia débil" en toda la madrugada y mañana del miércoles, y hasta las 11 de la mañana inclusive. Desde el mediodía se esperan buenas condiciones del clima.

meteored (5)

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Para el cierre de la semana, el SMN prevé un viernes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 11 y 18 grados.

El fin de semana arranca en el AMBA con buen clima para el sábado, que tendría cielo espejado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas que oscilarán entre 6 y 15 grados.

El domingo también tendría cielo despejado durante toda la jornada, pero con marcas que rondarán entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.