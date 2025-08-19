Cuándo deja de llover en Buenos Aires: los informes del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored
Las lluvias y tormentas en el AMBA podrían mantenerse varias horas más, de acuerdo con los pronosticadores. A qué hora mejora el clima.
El paso de la nueva ciclogénesis en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se siente este martes desde la madrugada, con lluvias fuertes y tormentas, y se espera que se mantenga durante algunas horas más, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del sitio especializado Meteored.
Para la tarde y noche de este martes 19 de agosto ya no regían alertas meteorológicos para la Ciudad y el conurbano. Sin embargo, se esperaban lluvias fuertes para el cierre de la jornada, según el SMN.
Del mismo modo, el miércoles se mantenía con pronósticos de precipitaciones, pero se tratarían de chaparrones en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, ya con mejoras del clima para la tarde, que se prevé ventoso y con cielo despejado, acompañado de temperaturas que rondarán entre 12 y 16 grados.
Según el organismo, la estabilidad regresaría a partir del jueves, que se anticipa con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, con un leve descenso de las temperaturas, que oscilarán entre 7 y 19 grados.
A qué hora deja de llover en el AMBA
De acuerdo con el sitio Meteored, se espera "lluvia débil" en toda la madrugada y mañana del miércoles, y hasta las 11 de la mañana inclusive. Desde el mediodía se esperan buenas condiciones del clima.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
Para el cierre de la semana, el SMN prevé un viernes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 11 y 18 grados.
El fin de semana arranca en el AMBA con buen clima para el sábado, que tendría cielo espejado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas que oscilarán entre 6 y 15 grados.
El domingo también tendría cielo despejado durante toda la jornada, pero con marcas que rondarán entre 5 grados de mínima y 15 de máxima.
