Sorpresa en Comodoro Rivadavia por el avistaje de una ballena azul que pasó a metros de un bote
Una turista se llevó la anécdota de su vida durante una excursión por el Golfo de San Jorge, en la provincia de Chubut, al grabar un video de estos animales.
Una turista compartió en redes sociales el video de uno de los momentos más emotivos e impresionantes que le tocó vivir durante su estadía en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde logró el avistaje de una ballena azul durante una excursión en barco por el Golfo San Jorge.
Aunque las aguas del golfo son hogar -estable o transitorio- de numerosas especies de animales, las ballenas siempre se llevan todas las miradas del público, como ocurrió el lunes de esta semana, cuando tripulantes y pasajeros de un bote turístico presenciaron la primera aparición de una ballena azul a corta distancia.
El video de la excursión que más llamó la atención fue registrado por Analía San Leandro, quien logró apreciar a pocos metros a un ejemplar de la especia animal más grande del mundo: la Balaenoptera musculus, o ballena azul.
"Hoy tuvimos el privilegio de ser testigos de un encuentro único, la primera vez que se registra a una ballena azul desde el agua, sí, hicimos avistaje de la Ballena más grande del mundo", anunció el fotógrafo Maxi Jonas a través de su perfil de Instagram, donde compartió las fotos y videos del ejemplar.
Además de contar que estos animales pueden llegar a medir hasta 33 metros de largo con un peso de hasta 200 toneladas, el fotógrafo remarcó que se trató de "un día histórico" para Comodoro Rivadavia, porque hasta la fecha no se habían registrado avistajes de ballenas azules cerca de esa costa atlántica de Chubut.
"Estoy temblando todavía, nunca me imnaginé poder ver al animal más grande del planeta, que nos salga al lado del bote, tener registro. Me estaban comentando que es la primera vez que se toma registro desde el agua de una de estas", contó Jonas tras la experiencia.
El fotógrafo aseguró que, de todos los tipos de ballenas que rondan por las aguas de Chubut a lo largo del año, la azul es una de las más difíciles de retratar porque "las han visto pasar desde la punta del mar, creo, hay tres registros".
Al menos hasta ahora.
"Las ballenas siempre nos regalan esta magia y ver el animal más grande del planeta, ustedes no saben el tamaño que tiene", señaló el fotógrafo, que chequeó en tiempo real cuál era la especie de ballena que pasó por debajo del bote de la excursión.
"La (ballena) sei parecía un delfín al lado de la ballena (azul). Verla pasar y que no termine nunca de pasar, como si fuera un camión gigante... estoy muy emocionado. Muy emocionado. Gracias Comodoro, gracias, Chubut, gracias, Patagonia. Tengo tantas fotos que no sé por dónde empezar", expresó.
Te puede interesar
Dejá tu comentario