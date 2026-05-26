Sorpresa en Comodoro Rivadavia por el avistaje de una ballena azul que pasó a metros de un bote

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Además de contar que estos animales pueden llegar a medir hasta 33 metros de largo con un peso de hasta 200 toneladas, el fotógrafo remarcó que se trató de "un día histórico" para Comodoro Rivadavia, porque hasta la fecha no se habían registrado avistajes de ballenas azules cerca de esa costa atlántica de Chubut.

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"Estoy temblando todavía, nunca me imnaginé poder ver al animal más grande del planeta, que nos salga al lado del bote, tener registro. Me estaban comentando que es la primera vez que se toma registro desde el agua de una de estas", contó Jonas tras la experiencia.

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El fotógrafo aseguró que, de todos los tipos de ballenas que rondan por las aguas de Chubut a lo largo del año, la azul es una de las más difíciles de retratar porque "las han visto pasar desde la punta del mar, creo, hay tres registros".

Al menos hasta ahora.

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"Las ballenas siempre nos regalan esta magia y ver el animal más grande del planeta, ustedes no saben el tamaño que tiene", señaló el fotógrafo, que chequeó en tiempo real cuál era la especie de ballena que pasó por debajo del bote de la excursión.

"La (ballena) sei parecía un delfín al lado de la ballena (azul). Verla pasar y que no termine nunca de pasar, como si fuera un camión gigante... estoy muy emocionado. Muy emocionado. Gracias Comodoro, gracias, Chubut, gracias, Patagonia. Tengo tantas fotos que no sé por dónde empezar", expresó.