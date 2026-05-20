Video: tuvo un descuido y fue atropellada por su propio auto cuando intentaba arreglarlo

auto atropella mujer Una mujer abrió el capot para revisar la batería y fue atropellada por su propio auto. Video: X/@ElComodorense.

Las imágenes muestran que la conductora perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Segundos después, una de las ruedas le pasó por encima del pecho mientras el auto continuó avanzando algunos metros y deja atrás a su dueña, tirada en el piso, incapaz de levantarse.

Tras el accidente, efectivos de la Policía acudieron al lugar, en donde constataron que la mujer tenía una "lesión con herida sangrante". Por ese motivo, se pidió la asistencia de una ambulancia y el personal médico la trasladó hacia el Hospital Regional.

Según indicó ADN Sur, un testigo que presenció el accidente le aseguró a la Policía que la mujer estaba tratando de conectar el cable de la batería. Según se indicó, cuando los cables hicieron contacto el auto empezó a moverse hacia adelante, presuntamente porque su conductora no le había colocado el freno de mano al bajarse.

De acuerdo con medios de Comodoro Rivadavia, los médicos le realizaron estudios de alta complejidad y descartaron fracturas o lesiones graves. La mujer permanece fuera de peligro.

El caso recordó otro episodio ocurrido en enero de este año en la misma ciudad, cuando un hombre intentó detener una camioneta que se había desplazado en una pendiente y terminó atropellado por el vehículo.