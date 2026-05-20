Video: tuvo un descuido y fue atropellada por su propio auto cuando intentaba arreglarlo
El episodio ocurrió en Comodoro Rivadavia. La víctima habría estado manipulando los cables de la batería, cuando el vehículo avanzó y le pasó por arriba.
Un insólito accidente de tránsito ocurrió este martes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el sur de Chubut. Una mujer que intentaba reparar su auto fue atropellada por su propio vehículo mientras manipulaba los cables de la batería.
El episodio fue sobre la avenida Julio Argentino Roca al 600, quedó grabado por cámaras de seguridad y la víctima debió ser trasladada a un hospital local.
Según reconstruyeron fuentes policiales y medios locales, la mujer estaba delante de un Renault Clío negro con el capot abierto cuando el vehículo comenzó a moverse de manera repentina.
Las imágenes muestran que la conductora perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Segundos después, una de las ruedas le pasó por encima del pecho mientras el auto continuó avanzando algunos metros y deja atrás a su dueña, tirada en el piso, incapaz de levantarse.
Tras el accidente, efectivos de la Policía acudieron al lugar, en donde constataron que la mujer tenía una "lesión con herida sangrante". Por ese motivo, se pidió la asistencia de una ambulancia y el personal médico la trasladó hacia el Hospital Regional.
Según indicó ADN Sur, un testigo que presenció el accidente le aseguró a la Policía que la mujer estaba tratando de conectar el cable de la batería. Según se indicó, cuando los cables hicieron contacto el auto empezó a moverse hacia adelante, presuntamente porque su conductora no le había colocado el freno de mano al bajarse.
De acuerdo con medios de Comodoro Rivadavia, los médicos le realizaron estudios de alta complejidad y descartaron fracturas o lesiones graves. La mujer permanece fuera de peligro.
El caso recordó otro episodio ocurrido en enero de este año en la misma ciudad, cuando un hombre intentó detener una camioneta que se había desplazado en una pendiente y terminó atropellado por el vehículo.
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