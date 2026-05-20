Conmoción en Comodoro Rivadavia: asesinaron a una mujer y dejaron herido a un chofer de aplicación

crimen mujer comodoro rivadavia La Justicia busca esclarecer cuál fue el motivo del sangriento ataque. Foto: ADN Sur Gentileza ADNSUR

Mientras Calfuquir presentaba graves heridas en la cabeza que le costaron la vida, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica por una herida de bala en la zona abdominal. El estado de salud de Uribe era calificado como “de riesgo vital” y se mantiene en estado crítico.

En la zona trabajaron el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, agentes de la Brigada de Investigaciones, efectivos de la Seccional Séptima, peritos de Criminalística y autoridades de la Unidad Regional. Los equipos policiales trabajan para determinar las circunstancias y el móvil del ataque, además de identificar a los autores materiales de la balacera.

De acuerdo con el testimonio proporcionado por el chofer Luis Damián Uribe a los agentes, el ataque se produjo mientras prestaba servicios como conductor para una aplicación de viajes. Al inspeccionar el vehículo, la policía halló a Mariana Soledad Calfuquir, ya sin vida, dentro del automóvil. El coche presentaba múltiples impactos de proyectil, en especial en la ventanilla derecha, producidos desde el exterior hacia el interior del habitáculo, según constató la policía en el lugar de los hechos.

La mayor concentración de tiros se localizó en la ventanilla lateral derecha, lo que evidencia que los agresores dispararon de manera directa desde afuera hacia adentro de la cabina.

Los investigadores locales, apoyados por los agentes de la Brigada de Investigaciones, analizan las cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer cuál fue el detonante de la balacera y lograr individualizar a los sospechosos.

Este nuevo episodio de violencia que ocurrió el marte, elevó a ocho casos de homicidio en los últimos meses registrados en Comodoro Rivadavia. Esta cifra consolida al municipio como el foco principal de violencia en Chubut en lo que va de 2026, según informó ABC Diario.

De acuerdo con la publicación, la mayoría de los asesinatos se produjeron en esta ciudad petrolera e incluyen desde ataques armados hasta asesinatos en el contexto de robos, ajustes de cuentas y el caso de Ángel, el niño de 4 años.