"Compré 15 kilos de carne y gasté 70 lucas": un tuitero quiso defender a Javier Milei y terminó en meme
El usuario celebró que ahora "come carne toda la semana", pero el precio por el que dijo que compró 15 kilos de carne desató burlas y un aluvión de respuestas irónicas en X.
En el ring permanente que es X, un tuitero intentó defender la gestión económica de Javier Milei, diciendo que compró carne a un precio irreal, pero el entusiasmo le duró lo que tardaron otros usuarios en hacer una cuenta básica.
Desde la cuenta mileísta @altashanta compartieron un video en el que un joven afirmaba: "Compré 15 kilos de carne y gasté 70 lucas. Yo no sé en dónde está la maña de querer ensuciar a Milei. Antes comía pollo, ahora como carne toda la semana"; el usuario acompañó la publicación con una chicana directa: "A los kukitas no les queda otra que mentir. Con Javier la gente volvió a comer carne".
El mensaje buscaba instalar una postal de bonanza doméstica, aunque el detalle del precio total abrió la puerta a un festival de ironías. Si el cálculo fuera cierto, los 15 kilos habrían costado unos $4.666 por kilo, un valor inexistente hoy en cualquier carnicería argentina, lo que activó de inmediato el sarcasmo tuitero.
Las respuestas no tardaron en multiplicarse, con usuarios cuestionando la verosimilitud del relato y, sobre todo, la matemática: "15 kilos de carne 70 lucas, compró osobuco, bofe, corazón. Y de caballo", disparó @FabianFerrante; "Ni dividir saben. ¿Menos de 5 mil el kilo? ¿Qué compró, carne de gato?", ironizó @Gonzo; "¿Qué corte compró a $4.700 el kilo? Buscate algo menos falso que esto", apuntó @Lmas94230039; "Pagó 5 mil pesos el kilo de carne. Pobrecito", remató @Danygrancapitan.
Otros fueron más allá del chiste y trazaron paralelos políticos: "Ya están igual que los K… totalmente negados de la realidad", escribió @Pepe97366371.
Lo que pretendía ser un testimonio de alivio económico terminó convertido en meme, un recordatorio de que en X se puede opinar de todo, aunque el costo puede ser altísimo, casi tanto como el precio de la carne en el país.
