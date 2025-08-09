Comunicado del ministerio de Capital Humano por las residencias médicas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1953938645531963810?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953938645531963810%7Ctwgr%5E3d83b16535067fd920a2804f08ee29f6461f49d3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fpolitica%2Fresidencias-capital-humano-anuncio-que-solo-convalidara-titulos-medicos-extranjeros-avalados-la-fmem-n1310619&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial. pic.twitter.com/R74CkUo77k — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 8, 2025

Qué nota se sacó el médico ecuatoriano que se copió con anteojos con cámara en el Examen Único de Residencias

El Ministerio de Salud resolvió tomarle de nuevo el Examen Único de Residencias Médicas 2025 a los profesionales extranjeros que habían aprobado de manera dudosa la prueba en la instancia de julio. Mientras algunos candidatos revalidaron sus resultados, otros tuvieron un cara a cara con la verdad.

Tal fue el caso del médico ecuatoriano Alejandro David Castillo, quien llamó especialmente la atención de las autoridades al descubrirse que dio el examen del 1° de julio con unos lentes equipados con una cámara que le permitía transmitir las pregunas para que alguien más le pasara las respuestas correctas.

La estratagema funcionó: con un puntaje de 96, Castillo ya estaba haciendo planes para entrar en el programa nacional de Residencias Médicas.