Escándalo con las residencias: ninguno de los 117 médicos convocados logró revalidar su nota

La convocatoria fue precisa: de los 141 médicos que estaban obligados a revalidar su examen, se presentaron 117, lo que equivale al 83% de la nómina. El resto, 24 postulantes, no asistieron y quedarán automáticamente fuera del proceso de selección. Cabe recordar que, de los 268 profesionales inicialmente sospechados, 127 fueron liberados de esta segunda instancia por decisión del Ministerio, luego de un “tamizaje” adicional que dio por válidas sus notas originales.

El examen comenzó pasado las 9 de la mañana y finalizó cerca de las 13.30. Afuera, sobre las escalinatas, la sensación era de desánimo generalizado. Muchos de los presentes eran médicos extranjeros -solo ocho habían egresado de universidades argentinas- y coincidían en calificar la prueba como “inesperadamente difícil”, un comentario que se repitió entre quienes aceptaron hablar con la prensa.

La complejidad de los contenidos y la extensión del cuestionario habrían sido determinantes para que ninguno pudiera repetir su rendimiento inicial.