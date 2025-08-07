MinutoUno

Becas Progresar: cuáles son los requisitos y las novedades para recibir esta ayuda

Economía

Las novedades por parte del organismo gubernamental sobre el cronograma de pagos. Todos los detalles en la nota.

Becas Progresar: cuáles son los requisitos y las novedades.

Becas Progresar: cuáles son los requisitos y las novedades.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con los pagos de las Becas Progresar, el programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano para acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos. En 2025, los montos fueron actualizados y se confirmaron los requisitos para acceder al beneficio.

Para obtener información detallada sobre las fechas de inscripción, montos y otros aspectos relevantes, se recomienda visitar los sitios oficiales de ANSES y del Ministerio de Educación, donde se actualizan periódicamente las novedades relacionadas.

Becas Progresar: requisitos para la inscripción en agosto

Progresar Obligatorio

  • Tener entre 16 y 24 años.
  • Ser argentino nativo o naturalizado, con residencia legal de al menos dos años.
  • Estar cursando en una institución reconocida.
  • No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo.
  • Cumplir con las actividades educativas complementarias.
  • No superar el tope de ingresos familiares ($966.000).
  • Informar CBU o CVU propio.

Progresar Superior

  • Tener entre 17 y 24 años si se trata de ingresantes, y hasta 30 si ya cursan carreras.
  • No hay límite de edad para estudiantes de enfermería.
  • Acreditar regularidad en una institución pública de nivel superior.
  • Haber terminado el secundario sin materias pendientes.
  • Cumplir requisitos académicos exigidos.
  • Tener cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre.

Progresar Trabajo

  • Tener entre 18 y 24 años. Se amplía hasta 35 años para personas en situación de vulnerabilidad o con hijos a cargo.
  • Estar realizando un curso de formación profesional avalado por el Inet y considerado estratégico por el CoNETyP.
  • No superar el límite de ingresos de tres salarios mínimos.
  • Informar un CBU o CVU del titular.

Cómo será la inscripción

La inscripción es exclusivamente online y se realiza desde el sitio oficial de Progresar. Para completarla, es necesario contar con un usuario activo en Mi Argentina, además de tener actualizados los datos personales y familiares en la base de Anses.

El beneficio se deposita únicamente en cuentas bancarias o billeteras virtuales a nombre del titular. Por eso, cada postulante debe informar un CBU o CVU personal.

El ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los $966.000, equivalente al triple del salario mínimo vital y móvil vigente.

