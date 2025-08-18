Revés de la Justicia contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Gendarmería y la Policía Federal empujan a familiares de personas con discapacidad Foro Permanente de Discapacidad

Tras analizar los argumentos, el magistrado resolvió hacer lugar al amparo y declarar la invalidez del decreto 534/2025, y reafirmó que "el derecho a la salud, educación y rehabilitación de los niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias" y recordó que el Estado argentino está obligado a cumplir los estándares constitucionales e internacionales que protegen a los grupos más vulnerables, así como la "obligación de no regresividad" establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.