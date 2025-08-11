Valentina Bassi, contra Javier Milei por vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Pura malicia"

La actriz remarcó que el gobierno nacional no ha mantenido diálogo con las organizaciones que representan al colectivo de la discapacidad y que las prestaciones permanecen congeladas desde hace más de un año, sin incrementos que contemplen la inflación. “Se trata del derecho humano a una vida digna. Negarlo es condenar a muchas personas a la exclusión total”, afirmó.

En un llamado a la acción, Bassi subrayó que, debido a las limitaciones de movilidad de muchas personas con discapacidad, es fundamental que quienes sí puedan se sumen a las movilizaciones para visibilizar el reclamo. “Es nuestra obligación estar presentes y exigir que se respete lo que ya fue aprobado”, concluyó.