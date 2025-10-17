Conmoción en Mar del Plata: policías asistieron a una mujer a dar a luz en plena calle
El nacimiento de Marcos ocurrió este viernes en Mar del Plata, cuando la rápida intervención de uniformados y personal médico evitó riesgos para madre e hijo.
Una situación extraordinaria tuvo lugar este viernes alrededor del mediodía en Mar del Plata, cuando una mujer de 40 años, embarazada y en situación de calle, fue asistida por policías y médicos del SAME mientras daba a luz en plena calle. El hecho se produjo cerca de las 11:30 en la intersección de Grecia y Garay, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la emergencia.
Al llegar al lugar, un grupo de mujeres policías del Comando de Patrullas y de la Comisaría 12 se encontró con la madre en trabajo de parto. Con profesionalismo y calma, lograron contener a la mujer y brindarle asistencia inmediata, mientras esperaban la llegada del personal médico. El parto se produjo en ese mismo lugar y, gracias a la rápida intervención, tanto la mamá como el recién nacido, llamado Marcos, se encontraban en perfecto estado de salud.
El momento fue registrado en video y compartido por medios locales, mostrando cómo los uniformados y el equipo del SAME llevaron adelante los primeros cuidados del bebé. Según indicaron las fuentes, el parto fue normal y no se registraron complicaciones, lo que permitió que la madre y el hijo permanezcan estables hasta su traslado a un centro sanitario.
El acto generó gran conmoción y reconocimiento por parte de vecinos y autoridades, quienes destacaron la labor conjunta de la policía y los profesionales de salud. La intervención fue vital no solo por la urgencia del nacimiento, sino también por la vulnerabilidad de la mujer, que al encontrarse en situación de calle enfrentaba riesgos adicionales.
La historia de Marcos y su madre se convirtió rápidamente en un ejemplo de solidaridad y profesionalismo de las fuerzas de seguridad y del personal sanitario, recordando la importancia de la coordinación y la rápida respuesta ante emergencias críticas en espacios públicos. Este episodio resalta cómo, en situaciones inesperadas, la combinación de sensibilidad, capacitación y trabajo en equipo puede marcar la diferencia y salvar vidas.
