Buscan a un hombre de Mar del Plata que se fue de mochilero y cuando llegó a Retiro se perdió en la Villa 31
La familia de Javier Altamiranda reportó su desaparición pero después de una semana no tienen novedades del hombre de 47 años. Su destino final era Brasil.
Javier Altamiranda, de 47 años, lleva más de una semana sin ponerse en contacto con su familia en Mar del Plata, por lo que empezaron a buscarlo por la vía judicial con el temor de que le haya pasado algo.
El hombre viajó de Mar del Plata a la Ciudad de Buenos Aires el jueves 1o de octubre pasado con el su objetivo de subirse a un micro para viajar de mochilero a Brasil desde la terminal de Retiro. Para el sábado 4, su familia le había perdido el rastro.
Aunque todavía no se pudieron comprobar datos sobre su paradero, se sabe que una vez en Retiro algo le pasó a Altamiranda que le hizo torcer el rumbo: su familia afirmó que le perdieron el rastro cuando entró a la Villa 31, también conocida como barrio Padre Mugica.
"Recién este domingo nos tomaron la denuncia. No sabemos nada de él y ya pasaron muchos días", expresó una de las hijas de Altamiranda al sitio 0223.com de Mar del Plata.
La mujer explicó que su padre "se había ido de mochilero con una pareja amiga" y que salió de Mar del Plata el 1o de octubre. La idea era llegar a Brasil por vía terrestre, "pero solo llegó hasta Retiro".
"No sabemos más nada de él. Solo que se metió en la Villa 31 y no salió más. No sabemos si está vivo o muerto o dónde está porque no tiene celu y la documentación y ropa la tenían sus amigos", agregó con desesperación.
La familia radicó la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 1-A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, autoridades en Mar del Plata pusieron a disposición del público las líneas de teléfono 2235371560 y 2235464866 para cualquiera que pueda aportar datos sobre el paradero de Javier Altamiranda.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario