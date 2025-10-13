Buscan a un hombre de Mar del Plata que se fue de mochilero y cuando llegó a Retiro se perdió en la Villa 31

"No sabemos más nada de él. Solo que se metió en la Villa 31 y no salió más. No sabemos si está vivo o muerto o dónde está porque no tiene celu y la documentación y ropa la tenían sus amigos", agregó con desesperación.

La familia radicó la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 1-A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, autoridades en Mar del Plata pusieron a disposición del público las líneas de teléfono 2235371560 y 2235464866 para cualquiera que pueda aportar datos sobre el paradero de Javier Altamiranda.