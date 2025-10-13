Mar del Plata: Absolvieron a un pastor que estuvo tres años preso acusado de trata y explotación laboral

El juicio

El proceso se inició el 26 de mayo pasado en el TOF de Mar del Plata. Tagliabué era el único imputado en la causa que se había originado en agosto de 2021 tras una denuncia del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas.

La fiscal federal Laura Mazzaferri, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), había solicitado una pena de 14 años de prisión. La acusación sostenía que Tagliabué captaba a jóvenes en situación de vulnerabilidad con falsos programas de rehabilitación por consumo problemático.

Según el Ministerio Público, los jóvenes eran alojados sin profesionales de la salud habilitados y sometidos a un régimen coercitivo con explotación laboral en emprendimientos del pastor, manteniéndolos bajo dependencia mediante un sistema de multas y deudas.

Por su parte, la defensa del pastor reclamó la absolución total, argumentando que no existió delito y que los jóvenes participaban voluntariamente en las actividades de culto y del templo.

El caso había despertado especial atención por abordar una forma poco visibilizada de trata, vinculada a falsos tratamientos de rehabilitación que se presentan como espacios de contención religiosa y derivan en graves violaciones a los derechos humanos.

Con la absolución, Roberto Tagliabué volverá a su hogar tras más de tres años de prisión preventiva. En tanto las organizaciones que acompañaron la denuncia evalúan los alcances del fallo y su posible impacto en futuros casos de explotación encubierta bajo estructuras religiosas.