Conmoción en Portugal por el accidente en el funicular de Lisboa: 15 muertos y 18 heridos

En paralelo, la Policía Judicial envió un equipo especializado a la zona. El alcalde Carlos Moedas, que se presentó en el lugar a las pocas horas, declaró: “Lisboa está de luto”.

Funicular Lisboa

Por el momento, “las autoridades no dieron a conocer las identidades de las víctimas, aunque entre los fallecidos se encontrarían algunos extranjeros”.

En redes sociales se difundieron rápidamente videos e imágenes donde se aprecia el funicular completamente destruido, cubierto de humo y con personas tratando de ayudar a los pasajeros.

Breve historia del funicular de la Gloria

Construido en el siglo XIX, el funicular de la Gloria fue declarado monumento nacional en 2002. Su recorrido une la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y es uno de los transportes turísticos más visitados de la ciudad.

En el pasado también sufrió inconvenientes: en 2018 quedó fuera de servicio por un fallo técnico, aunque no hubo víctimas.

Dos años después, en 2022, la empresa pública Carris decidió delegar el mantenimiento en la firma MAIN, una medida cuestionada por los trabajadores por “deficiente mantenimiento”, según publicó el diario Público.