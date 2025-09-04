Día de la Secretaria en Argentina: por qué se celebra el 4 de septiembre

La primera teoría se remonta al siglo XIX, durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, cuando Christopher Scholes inventó la máquina de escribir.

En aquel entonces, las máquinas de escribir no estaban al alcance de todos y la dactilografía era un arte que requería enseñanza y práctica.

La hija de Christopher, Lilian Scholes, fue la primera en probar el funcionamiento de la máquina de escribir y se convirtió en la primera dactilógrafa. Con el paso del tiempo, la mecanografía se volvió una especialización en la que se desempeñaban mayormente mujeres, lo que marcó los inicios del secretariado.

La segunda teoría que explica el origen del Día de la Secretaria señala a María Barret, una secretaria que en el siglo XX luchó por el reconocimiento de los derechos de la profesión. Su trabajo derivó en la creación de la Asociación Nacional de Secretarias en Estados Unidos, modelo que luego fue replicado en distintos países, incluido Argentina.

10 frases para dedicar en el Día de la Secretaria

Gracias por cada acción que mantiene el equipo unido y productivo.

Que tu esfuerzo y dedicación sean reconocidos hoy y siempre.

Que tu talento para coordinar y facilitar sea motivo de orgullo y alegría.

Reconocer su talento para coordinar y organizar es reconocer la excelencia.

Hoy celebramos tu paciencia, tu eficiencia y tu compromiso constante.

Hoy rendimos homenaje a la constancia y dedicación que despliegan cada día.

Cada correo enviado, cada agenda organizada, refleja tu dedicación incansable. Que tu esfuerzo diario reciba hoy el reconocimiento que merece.

Su profesionalismo es motivo de orgullo, reflejado en cada tarea cumplida.

Rindamos homenaje a la constancia y eficiencia que las secretarias despliegan día a día.

Que tu profesionalismo y tu eficiencia sigan inspirando a quienes te rodean.