Conmoción en Zárate: hallaron sin vida a un jubilado llevaba cuatro días desparecido y hay tres detenidos

Antes del hallazgo del cadáver, la policía incautó dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestó a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana. El tercer detenido es Néstor Irvin Matencio Limache, un ciudadano peruano de Campana acusado de participar en la privación de la libertad de De Francesco.