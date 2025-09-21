Conmoción en Zárate: hallaron sin vida a un jubilado llevaba cuatro días desparecido y hay tres detenidos
La investigación ahora busca determinar las causas del posible crimen, y la principal hipótesis es un móvil económico detrás del caso.
La ciudad de Zárate está conmocionada por el hallazgo del cuerpo sin vida de Eduardo Saúl De Francesco, un hombre de 79 años que había sido visto por última vez el jueves 17 de septiembre.
Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un campo en las afueras de la ciudad, cerca de la Ruta 9. Ahora se investigan las circunstancias de la muerte y si fue víctima de un homicidio.
El desesperado operativo, impulsado por familiares y vecinos, dio un giro inesperado con la detención de tres personas, entre ellas un agente municipal y una oficial de la Policía bonaerense. La investigación está a cargo de la DDI Zárate-Campana y la causa ha sido caratulada como “averiguación de paradero”.
Antes del hallazgo del cadáver, la policía incautó dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestó a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana. El tercer detenido es Néstor Irvin Matencio Limache, un ciudadano peruano de Campana acusado de participar en la privación de la libertad de De Francesco.
Según fuentes de la investigación, Moreno fue captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones de la casa de la víctima en los momentos cercanos a su desaparición. Los investigadores no descartan un móvil económico detrás del caso, aunque la causa se mantiene bajo estricta reserva judicial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario