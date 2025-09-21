Qué pasó con el avión de Ethiopian Airlines que sobrevoló a baja altura localidades de La Matanza

Según informó el diario La Nación, el aeropuerto estuvo cerrado para toda operación desde las 20:55 hasta las 21:15 horas debido a este incidente.

En su trayectoria de aproximación, el avión sobrevoló a muy baja altura diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. En La Matanza, la aeronave descendió hasta los 213,36 metros, el punto más cercano al suelo en su recorrido.

El Boeing 777-260 (LR) aterrizó en Ezeiza con una demora de 30 minutos, según informó la aerolínea. El mismo avión operó posteriormente el vuelo de regreso a Adís Abeba, capital de Etiopía.

En su trayecto hacia Ezeiza, la aeronave de la aerolínea etíope sobrevoló distintas localidades de la provincia de Buenos Aires como La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate, entre otros.