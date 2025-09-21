Qué pasó con el avión de Ethiopian Airlines que sobrevoló a baja altura localidades de La Matanza
El vuelo ET506 se declaró en emergencia este sábado y tuvo que sobrevolar varias localidades bonaerenses hasta llegar a Ezeiza.
Un vuelo de la aerolínea Ethiopian Airlines, procedente de San Pablo, se declaró en emergencia por “mínimo de combustible” y sobrevoló localidades de La Matanza a solo 215 metros de altura antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El incidente activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y causó el cierre temporal del aeropuerto.
Se trata del vuelo ET506, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 20:59 horas del sábado. Según datos de la plataforma Flight Radar 24, la duración del vuelo fue de 3 horas y 29 minutos, casi una hora más de lo previsto.
Ante la situación, los equipos de salvamento y control terrestre se desplegaron de inmediato para garantizar un aterrizaje seguro. Pese a la confusión y algún susto, afortunadamente, la aeronave arribó sin mayores inconvenientes, asegurando la protección de los pasajeros y la tripulación.
Según informó el diario La Nación, el aeropuerto estuvo cerrado para toda operación desde las 20:55 hasta las 21:15 horas debido a este incidente.
En su trayectoria de aproximación, el avión sobrevoló a muy baja altura diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. En La Matanza, la aeronave descendió hasta los 213,36 metros, el punto más cercano al suelo en su recorrido.
El Boeing 777-260 (LR) aterrizó en Ezeiza con una demora de 30 minutos, según informó la aerolínea. El mismo avión operó posteriormente el vuelo de regreso a Adís Abeba, capital de Etiopía.
En su trayecto hacia Ezeiza, la aeronave de la aerolínea etíope sobrevoló distintas localidades de la provincia de Buenos Aires como La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate, entre otros.
