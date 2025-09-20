Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 21 de septiembre

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Para el lunes, la Ciudad de Buenos Aires amanecerá con cielo parcialmente nublado y un termómetro bastante agradable, que oscilará entre los 11 y 20 grados. Para la tarde se podrían esperar algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, provenientes del Sudoeste, en tanto que hacia la noche habrá un cambio en la dirección del viento: comenzará a soplar desde el Oeste.

El martes, por su parte, registrará una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que podría alcanzar los 20. El cielo estará de algo a mayormente nublado, con viento del sector Sur.