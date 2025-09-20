Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 21 de septiembre
La primavera no comenzará de la manera ideal: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipo una jornada inestable para el AMBA. Los detalles.
Lejos de tener un arranque como todos esperamos, la primavera llega este domingo al Área Metropolitana de Buenos Aires, pero con un clima sumamente inestable y cielo nublado. Tras las intensas lluvias de este sábado por la noche, no se descarta que la madrugada del 21 de septiembre también presente algunas precipitaciones.
Sin embargo, durante el día no lloverá, pero el firmamento permanecerá cubierto de nubes grises, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del Sudoeste. En tanto, el termómetro irá desde los 12 a los 18 grados.
Alerta por lluvias el Día de la Primavera en Buenos Aires: una por una las zonas con tormentas y granizo
Para el domingo mejorarán las condiciones del tiempo, pero en varias zonas se esperan lluvias fuertes y están bajo alerta las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Corrientes.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
Para el lunes, la Ciudad de Buenos Aires amanecerá con cielo parcialmente nublado y un termómetro bastante agradable, que oscilará entre los 11 y 20 grados. Para la tarde se podrían esperar algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, provenientes del Sudoeste, en tanto que hacia la noche habrá un cambio en la dirección del viento: comenzará a soplar desde el Oeste.
El martes, por su parte, registrará una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que podría alcanzar los 20. El cielo estará de algo a mayormente nublado, con viento del sector Sur.
