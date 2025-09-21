El procedimiento para obtener la nueva Licencia Nacional de Conducir
Es importante presentar toda la documentación solicitada para llevar a cabo este proceso. Conocé todos los detalles acá.
En Argentina, la licencia de conducir, al igual que la VTV, es un documento obligatorio que todos los conductores deben llevar consigo. Para obtenerla, es necesario completar una serie de pasos específicos que verifican la capacidad del solicitante para conducir de manera segura.
Es crucial aprender a manejar correctamente y respetar las leyes de tránsito. Además, se debe presentar toda la documentación requerida, por lo que es importante reunirla con anticipación para evitar el estrés de última hora. Por otro lado, en caso de que el conductor sea menor de edad, los padres deben firmar como adultos responsables para que le otorguen el carnet.
Circular sin licencia de conducir es una infracción grave que puede derivarse en riesgos y consecuencias legales. Además de las multas y sanciones económicas, conducir sin el documento adecuado puede llevar a la confiscación y retención del coche.
Cómo es el trámite de la nueva licencia de conducir en CABA
Para acceder a la nueva documentación, las personas que aprueben el examen de conducir o ya tengan su licencia vigente, pueden acceder a este documento digital. Para ello, deben contar o descargar la app Mi Argentina, crear una cuenta (en caso de no tener una), validar su identidad y liego ingresar en la opción "Documentos", para poder visualizar la licencia.
Además de contar con un nuevo diseño, la misma presenta un código QR que se actualiza cada 24 horas y que contiene los datos necesarios para que los fiscalizadores puedan verificar el estado del documento.
Por otro lado, aquellos conductores que tramitan por primera vez la licencia de conducir recibirán únicamente el documento digital, aunque podrán solicitar la credencial física de forma optativa, pagando un valor extra para la impresión.
Los requisitos y trámites para obtener la licencia de conducir
La documentación que se debe tener es la siguiente:
- DNI vigente con domicilio en la Ciudad
- En caso de padecer alguna enfermedad o estar bajo tratamiento médico, el usuario tiene que presentar certificado y/o estudios médicos. La validez de los mismos dependerá del área donde deban ser entregados, siendo 60 (sesenta) días para estudios y certificados psicológicos, 90 (noventa) días para estudios y certificados médicos y 1 (un) año para aquellos que sean auditivos
- Menores de 18 años: deberán cumplir con algunos requisitos adicionales
- Extranjeros: en estos casos, también se deberá cumplir con requisitos extra
- Categoría D: tramitar el certificado de antecedentes penales. Al momento de presentarse en sede el certificado debe estar vigente, se tiene que llevar de forma impresa el día que se inicie el trámite
En cuanto al procedimiento, el primer paso consiste en consultarle a Boti, el chatbot de la Ciudad, el trámite que corresponde hacer. Su número es +54 9 11 5050-0147. Lo siguiente consiste en abonar todas las infracciones de tránsito que se tengan, ya que no se puede llevar a cabo con deudas pendientes.
