El procedimiento para obtener la nueva Licencia Nacional de Conducir.

Por otro lado, aquellos conductores que tramitan por primera vez la licencia de conducir recibirán únicamente el documento digital, aunque podrán solicitar la credencial física de forma optativa, pagando un valor extra para la impresión.

Los requisitos y trámites para obtener la licencia de conducir

La documentación que se debe tener es la siguiente:

DNI vigente con domicilio en la Ciudad

En caso de padecer alguna enfermedad o estar bajo tratamiento médico, el usuario tiene que presentar certificado y/o estudios médicos. La validez de los mismos dependerá del área donde deban ser entregados, siendo 60 (sesenta) días para estudios y certificados psicológicos, 90 (noventa) días para estudios y certificados médicos y 1 (un) año para aquellos que sean auditivos

Menores de 18 años: deberán cumplir con algunos requisitos adicionales

Extranjeros: en estos casos, también se deberá cumplir con requisitos extra

Categoría D: tramitar el certificado de antecedentes penales. Al momento de presentarse en sede el certificado debe estar vigente, se tiene que llevar de forma impresa el día que se inicie el trámite

En cuanto al procedimiento, el primer paso consiste en consultarle a Boti, el chatbot de la Ciudad, el trámite que corresponde hacer. Su número es +54 9 11 5050-0147. Lo siguiente consiste en abonar todas las infracciones de tránsito que se tengan, ya que no se puede llevar a cabo con deudas pendientes.