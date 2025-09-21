La increíble sesión de fotos de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y su nieta Ámbar

Sobre la intimidad familiar, la Chiqui comentó: "Voy a lo de Marcela, que vive cerca de casa, o a lo de Juana, que vive más lejos, en la provincia. Siempre llevo sándwiches. Tomamos el té y charlamos de todo. Pero nunca hablamos de los programas. Ellas no me dicen que tal estuvo mal o cual fue bueno. Para ellas no soy Mirtha Legrand".

Mirtha Legrand 2

Por su parte, Marcela Tinayre detalló qué características heredó de su madre: "Me reconozco en la cosa de trabajar horas y horas: no me molesta para nada. En eso, mamá fue mi maestra. Y como ella, soy muy generosa con mis amigos. Pero no entrego mi vida al público. Me gusta disfrutar de la vida y poder viajar. Estuve viajando con Ámbar. Tengo muchos amigos por todo el mundo. Soy así como ahora, siempre. Por ahí, a veces me pongo más protocolar, de acuerdo a las circunstancias, pero no hago una diferencia entre la Marcela conductora de televisión y la Marcela en pijamas de entrecasa."

En tanto, Juana Viale aseguró: "No es un matriarcado. Por ahí es lo que la gente ve. En los primeros pasos estuvo mi abuelo (Daniel Tinayre) con mi abuela; después lo secundó mi hermano, Nacho. A la vez, tuvimos un padre (Ignacio Viale del Carril) muy presente. Todos laburantes. Así que no lo veo como matriarcado. Pero veo figuras femeninas con más visibilidad. Tanto el programa de mi abuela como el mío no podrían existir si no estuviera mi hermano".

Mirtha Legrand 3