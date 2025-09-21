La increíble sesión de fotos de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y su nieta Ámbar
Es una histórica e icónica producción, reunieron a las cuatro generaciones de la familia Legrand-Tinayre.
Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis participaron de una mega producción fotográfica en la recientemente restaurada Mansión Alzaga Unzué.
A sus 98 años, la diva de los almuerzos posó junto a su hija, su nieta y su bisnieta fueron retratadas por los fotógrafos Ariel Grinberg y Martín Bonetto para la revista Viva de Clarín. "Me encanta ver juntas a las mujeres de mi familia. Me encanta que sean artistas, que estén en el ambiente, que conozcan a la gente, que estudien. Cada una en lo suyo son muy talentosas", manifestó la conductora.
Al ser consultada sobre qué aspectos de ella creen que heredaron, dijo: "Nunca lo he pensado, aunque creo que si me lo pongo a pensar, te diría que cada una tiene algo mío. Lo noto en la forma de hablar, la forma de sentarse, la forma de reírse, y hasta en la manera de pensar en algunas cosas".
"Cada una tiene una personalidad muy fuerte. Y cada una en lo suyo. Pero nuestra vida es algo natural. Tomamos té en lo de Marcela con amigos o vienen a casa los domingos al té que es habitual en mi casa. Hablamos hasta de política. Soy muy sociable, me gusta estar al día, saber de todo. Pero no me considero lo suficientemente culta. Me hubiera gustado saber más de todo", expresó.
Sobre la intimidad familiar, la Chiqui comentó: "Voy a lo de Marcela, que vive cerca de casa, o a lo de Juana, que vive más lejos, en la provincia. Siempre llevo sándwiches. Tomamos el té y charlamos de todo. Pero nunca hablamos de los programas. Ellas no me dicen que tal estuvo mal o cual fue bueno. Para ellas no soy Mirtha Legrand".
Por su parte, Marcela Tinayre detalló qué características heredó de su madre: "Me reconozco en la cosa de trabajar horas y horas: no me molesta para nada. En eso, mamá fue mi maestra. Y como ella, soy muy generosa con mis amigos. Pero no entrego mi vida al público. Me gusta disfrutar de la vida y poder viajar. Estuve viajando con Ámbar. Tengo muchos amigos por todo el mundo. Soy así como ahora, siempre. Por ahí, a veces me pongo más protocolar, de acuerdo a las circunstancias, pero no hago una diferencia entre la Marcela conductora de televisión y la Marcela en pijamas de entrecasa."
En tanto, Juana Viale aseguró: "No es un matriarcado. Por ahí es lo que la gente ve. En los primeros pasos estuvo mi abuelo (Daniel Tinayre) con mi abuela; después lo secundó mi hermano, Nacho. A la vez, tuvimos un padre (Ignacio Viale del Carril) muy presente. Todos laburantes. Así que no lo veo como matriarcado. Pero veo figuras femeninas con más visibilidad. Tanto el programa de mi abuela como el mío no podrían existir si no estuviera mi hermano".
